Gravity lança o jogo híbrido casual 'Ragnarok Monster Kitchen' em todo o mundo!

Um jogo de gerenciamento de restaurantes onde monstros do Ragnarok assumem o papel de chefs, com uma interface intuitiva e jogabilidade acelerada

Traz diversão fresca por meio de modos de evento como convidados especiais, ataques contra o tempo de entrega e desafios contra chefes

Disponível para download e reprodução imediata no Google Play e na Apple App Store nas regiões suportadas

SEUL, Coreia do Sul, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A empresa global de jogos Gravity lançou oficialmente o jogo casual híbrido 'Ragnarok Monster Kitchen' em 11 de dezembro em regiões globais, excluindo alguns países.

Ragnarok Monster Kitchen ficou disponível às 17:00 KST em 11 de dezembro em regiões globais, excluindo Coreia, Japão e China. Os jogadores podem baixar o jogo pelo Google Play ou pela Apple App Store nas regiões suportadas e começar a jogar imediatamente.

Ragnarok Monster Kitchen é um jogo híbrido casual de gerenciamento de restaurantes, onde monstros icônicos do universo Ragnarok assumem o papel de chefs e comandam suas próprias cozinhas. O jogo apresenta uma interface simples e intuitiva e um ciclo de jogo acelerado que facilita a leitura, oferecendo uma sensação clara de progresso mesmo em sessões curtas. Os jogadores avançam por fases temáticas de restaurantes, desbloqueando novos pratos e receitas ao longo do caminho. Monstros queridos como Poring, Savage Bebe e Wild Rose aparecem como chefs, adicionando um charme visual divertido à experiência.

O jogo oferece uma variedade de atividades orientadas a eventos — incluindo gerenciar tarefas em restaurantes, lidar com convidados especiais, competir contra o tempo em desafios de entrega e enfrentar chefes — que adicionam novas camadas de diversão à experiência. Os jogadores podem personalizar e fortalecer ainda mais seus monstros chefs por meio de sistemas de coleta de fantasias e pets, enquanto a estrutura de progressão baseada em fases proporciona uma sensação constante de crescimento e imersão. Ao reinventar o charme da propriedade intelectual Ragnarok de forma acessível, o jogo oferece uma jogabilidade acessível e divertida para jogadores ao redor do mundo.

A pré-inscrição para Ragnarok Monster Kitchen está disponível no Google Play e na Apple App Store desde 2 de dezembro. O jogo foi lançado pela primeira vez na Indonésia em setembro passado, onde entregou forte retenção e métricas de longo tempo de jogo — desempenho que ajudou a aumentar a confiança em seu lançamento global.

Jeong In-hwa, PM do Ragnarok Monster Kitchen na Gravity, disse: "Este título oferece uma reviravolta única ao permitir que os monstros do Ragnarok assumam o papel de chefs enquanto os jogadores gerenciam seus próprios restaurantes. Projetamos o jogo para que o charme do gênero casual possa ser plenamente apreciado com controles simples e intuitivos." Ele acrescentou: "Estamos preparando uma variedade de atualizações de conteúdo e eventos voltados para o serviço global, e esperamos que os jogadores continuem interessados e apoiem."

Mais informações sobre o lançamento oficial de Ragnarok Monster Kitchen estão disponíveis no site oficial do jogo (https://rmk.gnjoy.com/).

