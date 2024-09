GRUPO BIMBO SE DESTACA NA LISTA DA TIME DAS "MELHORES EMPRESAS DO MUNDO"

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Bimbo aparece na lista, destacando-se entre as 10 principais empresas alimentícias globais.

Para fazer parte da lista, a Time e a Statista avaliam o desempenho das empresas em satisfação dos funcionários, crescimento de receita e ações ESG.

CIDADE DO MÉXICO, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Bimbo, a principal empresa global de panificação, aparece pela segunda vez consecutiva na lista das "Melhores empresas do mundo", elaborada pela revista Time e pelo provedor de pesquisa de mercado, Statista. A empresa mexicana se destaca por estar entre as 10 principais na categoria global de alimentos e por aparecer na 127ª posição entre 1.000 no ranking geral.

O ranking das "Melhores empresas do mundo 2024" é o resultado de uma ampla análise para identificar as empresas com melhor desempenho global. A seleção é baseada em três principais dimensões:

Satisfação dos funcionários: Pesquisas foram realizadas em mais de 50 países, com dados coletados de aproximadamente 170.000 participantes. Na avaliação, as empresas receberam recomendações diretas e indiretas, além de avaliações feitas por funcionários verificados sobre imagem, ambiente, condições de trabalho, salário e igualdade em relação aos empregadores.

Crescimento de receita: foram consideradas as empresas que tiveram receitas de pelo menos US$ 100 milhões em 2023 e crescimento positivo de receita entre 2021 e 2023.

foram consideradas as empresas que tiveram receitas de pelo menos milhões em 2023 e crescimento positivo de receita entre 2021 e 2023. Sustentabilidade (ESG): avaliada com base em dados ESG entre os KPIs padronizados do banco de dados ESG da Statista e pesquisa de dados específicos.

A inclusão nesta lista reforça a reputação do Grupo Bimbo como uma empresa com desempenho excepcional em escala global.

O ranking das Melhores empresas do mundo inclui empresas de diversos setores, como varejo, produção, engenharia, automotivo e serviços.

