Grupo Edson Queiroz (GEQ) apresenta a associados do Lide Ceará os resultados positivos acelerados pela transformação e governança

FORTALEZA, Brasil, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um dos principais grupos empresariais multissetoriais do país, com sede no Ceará e detentor das empresas Nacional Gás, Esmaltec, Minalba Brasil, entre outros negócios, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) tem no seu modelo de governança e de gestão eficaz os diferenciais para as conquistas no cenário da economia nacional. No início de abril, o Grupo anunciou ao mercado a marca de R$1,2 bilhão em EBITDA em 2023, resultado que representa um avanço significativo de 25% em comparação a 2022. O modelo de governança como acelerador da transformação do grupo nos últimos anos será apresentado aos associados do LIDE Ceará, em um evento exclusivo para o grupo de líderes empresariais, a ser realizado no dia 26 de abril, em Fortaleza.

Carlos Rotella (Presidente Executivo – GEQ), Igor Queiroz Barroso e Edson Queiroz Neto (Acionistas e Membros do Conselho de Administração – GEQ)

"Este encontro exclusivo com o LIDE Ceará foi articulado de maneira muito cuidadosa e se configura como uma oportunidade diferenciada de diálogo no ambiente de negócios. Os empresários conhecerão melhor o modelo de negócios de um dos principais grupos empresariais nacionais e poderão entender como se deu esse crescimento acelerado nesses últimos anos, que passou por uma transformação cultural e um investimento forte em ESG cujos frutos têm sido colhidos e nos servem de exemplo", comenta a empresária e presidente do LIDE Ceará Emília Buarque, que lidera o grupo empresarial mais expressivo do Estado, reunindo mais de 60% do PIB privado cearense.

Encontro Grupo Edson Queiroz e LIDE Ceará

Tema: Governança – o Acelerador da Transformação do Grupo Edson Queiroz

Data: 26 de abril (sexta-feira)

Local: Holding do Grupo Edson Queiroz – Fortaleza (CE)

Evento fechado para associados do Lide Ceará

