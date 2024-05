GRUPO FERRERO DIVULGA SEU 15º RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE QUE DEMONSTRA UM SÓLIDO CRESCIMENTO E FOCO EM ESFORÇOS PARA CUMPRIR METAS

LUXEMBURGO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Ferrero anunciou hoje o mais recente progresso em sua jornada de sustentabilidade, com o lançamento de seu 15º Relatório de Sustentabilidade.

Guiado pelo compromisso do Grupo Ferrero em gerar um impacto positivo em toda a sua cadeia de valor, o relatório demonstra o avanço considerável em seus principais pilares de sustentabilidade: proteção ao meio ambiente, aquisição de ingredientes de forma responsável, promoção do consumo responsável e capacitação as pessoas.

"O Grupo Ferrero reconhece o papel fundamental que a empresa desempenha na proteção da natureza para as gerações futuras. Reafirmamos, por meio de compromissos concretos, que a sustentabilidade está incorporada na estratégia de longo prazo da Ferrero. Todos os quatro pilares de nossa estrutura de sustentabilidade orientam cada decisão estratégica que tomamos", disse Giovanni Ferrero, Presidente Executivo do Grupo Ferrero.

"À medida que a Ferrero cresce e diversifica seu portfólio, continuamos a valorizar nossas parcerias de longo prazo, particularmente aquelas dedicadas às comunidades onde operamos e onde nossas matérias-primas são obtidas. Acreditamos na importância das parcerias para realizar progressos, impulsionar a agenda social e ambiental do nosso setor e, em última análise, criar valor social".

O Relatório de Sustentabilidade para o ano fiscal de 22/23 destaca o foco contínuo da Ferrero em promover maior transparência em toda a sua cadeia principal de suprimentos de ingredientes, de acordo com sua abordagem de fornecimento responsável.

Com relação ao fornecimento de avelãs, a Ferrero já alcançou 90% de rastreabilidade - um aumento significativo em relação aos 79% registrados no ano fiscal anterior de 21/22. Isso se deve a um trabalho contínuo com agricultores, fornecedores, instituições, universidades e centros de pesquisa para promover e compartilhar práticas agrícolas sustentáveis.

Em colaboração com parceiros locais, a Ferrero também ajudou a enfrentar desafios complexos da cadeia de suprimentos, como o desmatamento nas áreas de onde obtém ingredientes. Um exemplo é o mapeamento por satélite utilizado para ajudar a aumentar a rastreabilidade do cacau nas fazendas, que registrou um incremento de 93% em 2022/23. Além de trabalhar exaustivamente com tecnologia de ponta, a Ferrero é um membro de longa data da World Cocoa Foundation (WCF) e da International Cocoa Initiative (ICI).

O trabalho em colaboração com entidades e organizações também desempenhou um papel fundamental no progresso do combate às causas por trás do trabalho infantil forçado. A Ferrero segue sua parceria com a Save the Children, trabalhando com 65 comunidades na região de Haut-Sassandra, na Costa do Marfim, um dos principais países fornecedores de cacau, impactando mais de 18 mil pessoas. A companhia também trabalha com a Earthworm Foundation e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para ajudar a apoiar práticas de trabalho responsáveis em suas cadeias de suprimento de óleo de palma e avelã, respectivamente.

Outros destaques do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Ferrero incluem:

90,7% das embalagens da Ferrero agora são projetadas para serem recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis - acima dos 88,5% em 21/22.

Alcançamos uma diminuição de 20% no uso de água nas fábricas da Ferrero, por meio de iniciativas de redução e reutilização começadas no ano-base 2017/18 (No ano fiscal anterior 21/22 foi de 9,6%).

O projeto Kinder Joy of Moving envolveu mais de 60 milhões de crianças desde seu início em 2005 e, somente em 22/23, foram 3,4 milhões de crianças impactadas.

Você pode ler mais sobre o último Relatório de Sustentabilidade da Ferrero aqui.

Sobre a Ferrero

A Ferrero nasceu da paixão de uma família italiana por conceber ideias inovadoras e transformá-las em deliciosos produtos. Suas atividades tiveram início na cidade de Alba, na região do Piemonte, norte da Itália, em 1946 e atualmente o Grupo é o terceiro maior produtor global de doces e chocolates. Os produtos Ferrero estão presentes e são vendidos, diretamente ou por meio de revendedores autorizados, em mais de 170 países.

No Brasil, a Ferrero está presente desde 1994. Três anos mais tarde, inaugurou sua fábrica em Poços de Caldas (MG), que passou por um processo de ampliação para dobrar sua capacidade de produção, concluído em 2016. Entre suas marcas presentes no Brasil destacam-se Kinder®, Nutella®, TicTac®, Ferrero Rocher® e Raffaello®.

Para mais informações, por favor clique em https://www.ferrero.com/br/pt/

FONTE Ferrero Group