Grupo TGA conquista certificação SASSMAQ e reforça compromisso com segurança, qualidade e gestão de riscos

SÃO PAULO, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Grupo TGA (www.tgalogistica.com.br), referência em soluções logísticas no Brasil e na América Latina, anuncia a conquista da certificação SASSMAQ – Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, um dos mais relevantes reconhecimentos do setor de transporte e logística, especialmente para operações que envolvem produtos químicos e cargas sensíveis.

Desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), a certificação avalia de forma criteriosa os processos de gestão das transportadoras, considerando segurança operacional, saúde ocupacional, proteção ambiental, qualidade, compliance, gestão de riscos e melhoria contínua. O selo é amplamente reconhecido por indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, automotivas e por empresas que demandam alto nível de confiabilidade logística.

A conquista reforça o compromisso do Grupo TGA com a excelência operacional e a responsabilidade em todas as etapas da cadeia logística.

"Conquistar a certificação SASSMAQ é a validação de um trabalho consistente, construído com disciplina, investimento contínuo em processos, tecnologia e, principalmente, pessoas. Nosso compromisso é operar com segurança, previsibilidade e qualidade, protegendo vidas, o meio ambiente e os negócios dos nossos clientes", afirma Adilson Santos, CEO do Grupo TGA.

Recentemente, a empresa também foi reconhecida com o selo EcoVadis, uma das mais importantes certificações internacionais em sustentabilidade corporativa, que analisa e classifica empresas de todo o mundo com base em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), sendo amplamente utilizada por grandes organizações globais como referência para decisões de parceria e cadeia de suprimentos.

Segundo o CEO, as certificações refletem uma estratégia corporativa integrada. "A SSASMAQ e o selo EcoVadis demonstram que nossa atuação vai além da eficiência logística. Elas reforçam nossa governança, a gestão responsável dos riscos e o compromisso com práticas sustentáveis, cada vez mais valorizadas por clientes, investidores e pelo mercado como um todo", destaca Santos.

O Grupo TGA segue investindo em inovação, capacitação e processos robustos, alinhados às melhores práticas nacionais e internacionais, para entregar soluções logísticas seguras, eficientes e sustentáveis.

Sobre o Grupo TGA

Com quase três décadas de atuação, o Grupo TGA é uma operadora logística especializada no transporte rodoviário nacional e internacional de cargas, com forte atuação no Mercosul. Reconhecida pela excelência no desembaraço aduaneiro e na gestão de processos complexos, a empresa combina tecnologia, expertise regulatória e atendimento personalizado para agregar valor às operações de seus clientes.

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FONTE Grupo TGA