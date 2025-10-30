GTIS Brazil Fund lidera o Ranking de Sustentabilidade da GRESB na América Latina

SAO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- GTIS Partners LP ("GTIS"), uma das principais gestoras de investimentos imobiliários com US$ 4,7 bilhões em ativos sob gestão, anuncia que o GTIS Brazil Real Estate Fund I foi classificado como o fundo de private equity imobiliário mais sustentável da América Latina e Caribe em sua categoria no Global Real Estate Sustainability Benchmark ("GRESB") 2025, pelo décimo ano, com 91 pontos de 100. O GTIS Brazil Real Estate Fund III ficou em segundo lugar, também com 91 pontos. Os dois fundos ocuparam, respectivamente, a primeira e a segunda posição em um benchmark composto por 43 fundos de private equity imobiliário avaliados na América Latina e Caribe. Essa colocação de destaque reconhece o compromisso da GTIS em integrar princípios ESG em todo o seu portfólio, por meio de ativos de alta qualidade que entregam valor de longo prazo para seus investidores.

A avaliação do GRESB é o padrão global para medir o desempenho ESG no setor imobiliário, fornecendo uma referência rigorosa e baseada em dados para investidores e gestores. A GTIS participa da pesquisa desde 2012, estabelecendo um histórico de transparência e melhoria contínua em suas práticas de sustentabilidade.

Enquanto os fundos brasileiros da GTIS têm se mantido consistentemente entre os primeiros colocados desde o início da participação na pesquisa, os fundos dos EUA também continuam a avançar em seus objetivos ESG a cada ano — com o GTIS US Property Income Fund apresentando melhora de sete pontos em relação ao ano anterior e o Qualified Opportunity Zone Fund LLC, treze pontos.

A GTIS traduz sua estratégia ESG em ações concretas por meio de investimentos tangíveis e foco em certificações verdes, tendo conquistado em seus ativos sob gestão quinze novas certificações entre 2024 e 2025. Outra iniciativa importante é a avaliação técnica abrangente de edifícios (os technical building assessments, como são conhecidos no mercado), que ajuda a identificar melhorias específicas para otimizar a eficiência energética e hídrica.

Um exemplo disso é o Vista Mauá, edifício corporativo no Rio de Janeiro, que obteve uma redução de 35% no consumo de energia em dois anos após a modernização de seu sistema de ar-condicionado (HVAC).

Sobre a GTIS Partners

A GTIS Partners é uma gestora global de investimentos imobiliários com atuação nas Américas, com sede em Nova York e escritórios em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston e Munique. Fundada em 2005, a empresa é liderada por seu presidente e fundador Tom Shapiro e outros sete sócios. A GTIS administra US$ 4,7 bilhões em ativos brutos e atua em diversos setores imobiliários, incluindo habitação unifamiliar e multifamiliar, escritórios, industrial/logístico, hospitalidade e zonas de oportunidade. A empresa investe em diferentes níveis de estrutura de capital, incluindo crédito, capital comum e capital estruturado. Nos Estados Unidos, a GTIS já investiu em mais de 223 ativos em 45 mercados distintos, incluindo áreas de crescimento como Miami, Houston, Denver, Atlanta, Tampa e Charlotte. No Brasil, a GTIS está entre as maiores gestoras de private equity imobiliário, com um portfólio que inclui investimentos em escritórios, residenciais, logísticos e de hospitalidade. Entre os ativos emblemáticos desenvolvidos pela GTIS Partners em São Paulo estão o edifício corporativo Infinity e o Palácio Tangará, um hotel cinco estrelas.

Sobre o GRESB

GRESB é uma organização orientada que fornece dados padronizados e validados de ESG para os mercados financeiros. Fundada em 2009, a GRESB se tornou o principal benchmark ESG para investimentos imobiliários e de infraestrutura em todo o mundo, sendo utilizada por mais de 170 investidores institucionais e financeiros para embasar suas decisões. Para mais informações, acesse GRESB.com

