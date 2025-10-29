Halloween impulsiona vendas de doces e já supera o Natal na Cory Alimentos

Com crescimento de 30% nas vendas, data fortalece estratégia da empresa e evidencia o papel da época de 'travessuras e gostosuras' no calendário do varejo brasileiro

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O mês de outubro se consolida como um dos mais estratégicos para o setor de candies no Brasil. Na Cory Alimentos, o período supera, em termos de volume de vendas, até mesmo o Natal, impulsionado por datas como o Dia das Crianças e, especialmente, o Halloween, que registra um crescimento expressivo no consumo de doces e guloseimas, core business da companhia.

Para a data, Cory lançou versões especiais de vampiro e bruxo do boneco Hipopó, personagem icônico da marca (Crédito: Divulgação)

A celebração de 31 de outubro tem ganhado espaço no calendário nacional, com destaque para o público jovem e para as classes A e B. De acordo com Daniel Andreolli, diretor de Marketing e Inovação da Cory, outubro já figura entre os três meses de maior desempenho comercial da empresa, com volume 30% superior ao registrado no Natal. "O que impulsiona esse resultado são as características do nosso portfólio, com foco em doces e guloseimas", explica Andreolli.

As categorias de balas em torção e flow pack lideram as vendas no período, com destaque para marcas como Icekiss, Azedinha, Lílith e Chita. Neste ano, a Cory também registrou boa performance com o lançamento das balas e drops mastigáveis Paçoquita, fruto de um novo licenciamento, além de X-Chew, o primeiro drops com gelatina do país.

Outra frente de crescimento e que é uma aposta da companhia, de acordo com o diretor, vem da linha de biscoitos recheados Hipopó, especialmente com a nova versão "lanchinho" (pacote com 4 unidades). "É um produto que constatamos que tem sido muito procurado para compor saquinhos surpresa, brindes e na distribuição de doces no Halloween. Uma nova característica para consumo que se adaptou bem ao comportamento e à tradição das festas do período", continua Andreolli.

A força do Halloween também é comprovada por dados de mercado. Segundo Pesquisa Proprietária Globo, realizada em agosto deste ano com uma amostra de 1,5 mil respondentes, 33% dos brasileiros pretendem comemorar a data em 2025, índice que chega a 50% nas classes A e B. Nesse grupo, metade afirma que pretende comprar doces para presentear ou distribuir. De acordo com o mesmo levantamento, que pode ser acessado no link, o impacto da festividade no varejo é significativo com um crescimento de 34% nas vendas de produtos ligados ao Halloween entre 2023 e 2024.

Além dos produtos disponíveis, a Cory também lançou versões especiais de vampiro e bruxo do boneco do icônico personagem da marca, o Hipopó, para venda e ações promocionais em Ribeirão Preto/SP, sede da empresa. "É mais uma forma de comemorarmos o período de Halloween e nos aproximarmos do nosso consumidor que tem respondido de forma muito positiva aos nossos produtos", conclui o diretor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808753/PR___Halloween_Cory.jpg

FONTE Cory Alimentos