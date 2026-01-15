Hanbai destaca a Pop 110i ES como opção acessível para a mobilidade urbana diária

Pop 110i ES segue entre as preferidas do público da Hanbai por economia e praticidade

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O modelo Honda Pop 110i ES tem se mantido entre os mais procurados nas concessionárias da Hanbai Motos por reunir economia, praticidade e baixo custo de manutenção. Compacta e leve, a motocicleta atende principalmente quem busca um meio de transporte funcional para os deslocamentos diários, de forma prática e acessível.

Levantamentos feitos nas lojas da rede indicam que o público comprador está majoritariamente na faixa entre 20 e 40 anos, com foco em trajetos urbanos e percursos curtos. Para muitos desses clientes, a Pop representa uma solução eficiente de mobilidade, especialmente em regiões onde o transporte público não atende plenamente às demandas do dia a dia.

Diferenciais do modelo - entre as características mais valorizadas da motocicleta para o uso diário, está o câmbio semiautomático, que dispensa o uso da embreagem e facilita a adaptação de condutores iniciantes. A estrutura leve também contribui para manobras mais simples no trânsito intenso e em espaços reduzidos, tornando o uso mais intuitivo no cotidiano.

Outro fator decisivo é a economia de combustível aliada à manutenção acessível. Para quem utiliza a motocicleta com frequência, esses aspectos impactam diretamente o orçamento mensal. A durabilidade do conjunto mecânico e a ampla oferta de peças reforçam a confiabilidade do modelo para o uso contínuo.

De acordo com Weider Cesar, gerente Comercial da Hanbai Motos, o desempenho da Honda Pop 110i ES reflete uma demanda clara do público. "O cliente procura uma moto fácil de pilotar, econômica e resistente. A Pop atende exatamente esse perfil e se encaixa bem na rotina de quem depende da moto todos os dias", afirma.

Com esse posicionamento, a Pop 110i ES segue como um dos pilares do portfólio da Hanbai, reforçando o compromisso da rede em oferecer soluções de mobilidade simples, eficientes e alinhadas à realidade dos seus clientes.

