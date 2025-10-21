Hexagon leva soluções de autonomia para a FIRA USA 2025

Companhia participa do mais relevante evento de robótica agrícola dos Estados Unidos com foco em tecnologias para máquinas e implementos

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hexagon, líder global em tecnologias de medição, participará da FIRA USA 2025, principal evento de robótica agrícola dos Estados Unidos, que será realizado de 21 a 23 de outubro em Woodland, na Califórnia. A companhia, que reforçará sua presença como referência mundial em soluções de posicionamento para OEMs (Original Equipment Manufacturers, ou fabricantes de equipamentos originais), levará ao evento seu portfólio de tecnologias de autonomia e percepção voltadas à nova geração de máquinas e implementos agrícolas.

A participação também evidencia o papel global da unidade de Agricultura da divisão de Autonomy & Positioning da Hexagon, dedicada ao desenvolvimento de tecnologias que impulsionam a autonomia no campo. Com soluções que elevam a eficiência, a precisão e a segurança das operações com máquinas autônomas, a empresa amplia as possibilidades de integração em diferentes tipos de equipamentos.

Entre os destaques da Hexagon na FIRA USA estarão as SMART Antennas, receptores e antenas GNSS de alta precisão e o Core Box, um controlador modular de direção automática para máquinas e implementos. A empresa também apresentará sua solução de Antena Dupla e os sensores de percepção, especialmente desenvolvidos para ambientes agrícolas, que os visitantes poderão conferir na "Zona Robótica R10", oferecendo aos participantes uma visão prática de como a tecnologia opera em campo.

Outro destaque é o módulo GNSS ultracompacto mosaic-G5, da Septentrio, empresa adquirida pela Hexagon. O design alia tamanho reduzido e baixo consumo de energia, permitindo posicionamento de alta confiabilidade em UAVs comerciais, pequenos robôs e outras aplicações industriais de grande escala com restrições de espaço e potência. A solução mantém a qualidade do sinal mesmo em ambientes desafiadores, onde o GNSS costuma sofrer degradação ou obstrução. Com esse recurso, drones passam a operar com maior exatidão em tarefas de monitoramento, mapeamento e pulverização, tornando-se aliados estratégicos no manejo de culturas. Compacto, robusto e de fácil integração, o dispositivo acelera a adoção de sistemas autônomos no campo e amplia a atuação da companhia em um dos segmentos mais promissores da agricultura digital.

"Estamos em um momento decisivo para a autonomia no campo, em que a robustez e a confiabilidade das tecnologias embarcadas e de posicionamento fazem toda a diferença. A FIRA USA é uma oportunidade estratégica para demonstrar como nossas soluções contribuem com ganhos concretos na jornada dos fabricantes rumo à agricultura do futuro, acelerando o processo desde o desenvolvimento até se lançar no mercado", afirma Bernardo de Castro, vice-presidente de Estratégia Agrícola da divisão de Autonomy & Positioning da Hexagon.

A FIRA USA 2025 reunirá as principais empresas, especialistas e fabricantes de robôs agrícolas do mundo para três dias de demonstrações, debates e trocas sobre o presente e o futuro da autonomia no campo. Com participação recorrente no evento, a Hexagon reforça seu compromisso com a inovação e com o desenvolvimento de tecnologias que potencializam o posicionamento, controle, e autonomia em máquinas e implementos agrícolas, fortalecendo a produtividade e a sustentabilidade do setor.

Serviço

Data: 21 a 23 de outubro de 2025

Horário: 8h às 18h (PDT)

Endereço: Yolo County Fairgrounds – 1250 Gum Ave, Woodland, CA 95776 – Estados Unidos

Estande: 22 + Zona Robótica R10

Site oficial: https://fira-usa.com

Sobre nós

A Hexagon é a líder global em tecnologias de medição. Oferecemos a confiança necessária com que indústrias vitais construam, naveguem e inovem. De microns a Marte, nossas soluções garantem produtividade, qualidade, segurança e sustentabilidade em tudo, desde manufatura e construção até mineração e sistemas autônomos.

A Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tem cerca de 24.800 funcionários em 50 países e receita líquida de aproximadamente 5,4 bilhões de euros. Saiba mais em hexagon.com.

