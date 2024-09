Hibe abre ao público: uma plataforma revolucionária para agregação de notícias e interação social

MONTREAL, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Após anos de desenvolvimento, a Virtual Artifacts Inc. (VA) tem o prazer de anunciar o lançamento público de sua inovadora plataforma digital, a Hibe.

A Hibe se destaca por combinar perfeitamente pesquisa, descoberta de conteúdo e interação social. A plataforma Hibe oferece uma experiência semelhante aos principais agregadores de notícias e plataformas de mídia social, capacitando os usuários a explorar, compartilhar e se envolver com histórias de mídias tradicionais verificadas e jornalistas cidadãos. Por meio de um sistema exclusivo de acúmulo de pontos, a Hibe garante que todos, independentemente de meios financeiros, possam acessar livremente conteúdo premium de alta qualidade.

"Pretendemos fazer da Hibe um lugar onde a mídia tradicional, juntamente com jornalistas cidadãos, contribua para informar o público com responsabilidade clara.", explicou Jean Dobey, CEO da VA. "Estamos empenhados em promover uma cultura de expressão livre e responsável para fornecer perspectivas diversas sobre os eventos atuais e enriquecer o debate público."

A plataforma Hibe já hospeda milhões de notícias de mais de 20.000 fontes verificadas em 120 países. Os recursos de indexação em tempo real do mecanismo de pesquisa da Hibe garantem que o conteúdo seja adicionado assim que for publicado, fornecendo aos usuários acesso às últimas notícias em 47 idiomas e mais de 360 categorias.

"Nossa jornada começou há uma década, marcada por inúmeros testes, culminando na versão beta final da plataforma Hibe no ano passado. Ao longo das fases beta, reunimos feedback inestimável de usuários e partes interessadas do setor, permitindo-nos refinar nossa oferta para atender às demandas complexas do cenário digital de hoje ", disse Dobey. " Estamos felizes em começar um novo capítulo neste empreendimento e animados para apresentar nossa plataforma totalmente refinada ao público."

Como uma alternativa atraente às plataformas dominantes de mídia social que absorveram públicos de mídia tradicional, conteúdo e receitas de anúncios, a Hibe capacita editores de todos os tamanhos a recuperar seus públicos conquistados nas mídias sociais. A Hibe também permite que os editores recuperem o controle sobre sua distribuição de conteúdo e maximizem a receita por meio de um programa de compartilhamento benéfico que suporta modelos de assinatura pagos e baseados em anúncios. No cenário atual de desinformação, a plataforma Hibe oferece aos editores e anunciantes a oportunidade de participar de um ecossistema confiável que garante a segurança da marca.

Paralelamente ao lançamento público da Hibe, a VA está lançando uma campanha convidando os editores e seus públicos a visitar www.hibe.com para uma nova experiência de distribuição e consumo de conteúdo online.

Para consultas da mídia ou para agendar uma entrevista, entre em contato com [email protected]

Sobre a Virtual Artifacts Inc.

Com sede em Montreal (Quebec), a Virtual Artifacts desenvolve tecnologias únicas e inovadoras de proteção da privacidade, gerenciamento de identidade e interoperabilidade de sistemas para lidar com os desafios enfrentados por consumidores e empresas na era digital atual. A VA é guiada pelas crenças de que as tecnologias devem estar alinhadas com as escolhas e valores das pessoas, ser utilizadas para aproximar as comunidades e tornar as sociedades mais abertas, ao mesmo tempo em que ajudam as empresas a crescer e competir de forma justa. Em sua missão de dar às pessoas o poder de se conectar e interagir em seus próprios termos, a VA fornece ferramentas tecnológicas pioneiras que garantem um equilíbrio certo entre as empresas e os interesses dos consumidores.

FONTE Virtual Artifacts inc.