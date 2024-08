Hora do voto: plataforma de doação eleitoral da Azul Pagamentos simplifica prestação de contas no TSE

Partidos e candidatos têm desafio de cumprir prazos curto para informar gastos e arrecadação entre os turnos das eleições

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Os candidatos e os partidos têm um prazo curto para apresentar os gastos com campanha ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), processo que é muito facilitado pela solução de doação de pessoas físicas pela plataforma homologada da Azul Pagamentos. Nas eleições de 2024, o primeiro turno será em 6 de outubro e a Justiça Eleitoral definiu o dia 5 de novembro como limite para preencher as informações no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). O segundo turno será em 27 de outubro e a data limite para a prestação de contas, 15 de novembro. Ou seja, menos de um mês para reportar os dados.

A cada pleito o calendário apertado leva partidos e candidatos a uma corrida desesperada para cumprir a legislação e, assim, evitar multas do TSE. O desafio cresce em disputas municipais, pois envolvem milhares de candidatos a vereador e prefeitos das 5.565 cidades brasileiras.

Uma forma eficiente para cumprir as exigências da Justiça Eleitoral pode ser o financiamento coletivo de candidaturas, as chamadas 'vaquinhas virtuais'. As plataformas que oferecem esse tipo de serviço são estruturadas para elaborar em tempo real os relatórios contábeis exigidos pelo TSE. A Azul Pagamento é uma das principais plataformas de micro doações habilitadas pelo Tribunal.

João Reis, CEO da Azul Pagamentos, diz que a ferramenta pode ajudar na entrega de milhares de dados de doações digitais realizadas por eleitores pessoa física. Ele explica que antes da entrega do balanço de arrecadação, cada doação precisa ser registrada no TSE em até 72 horas. "Esse prazo é desafiador para os partidos, porque eles lidam com milhares de pequenas doações", afirma.

De acordo com o executivo, a tecnologia evoluiu para dinamizar o cumprimento de prazos. "Se um candidato receber, por exemplo, mil doações de R$ 5, ele terá muita dificuldade para fazer o informe para a Justiça Eleitoral. Mas esse informe a plataforma faz automaticamente, facilitando o processo. No fim da eleição, nós entregamos o relatório contábil de todas as doações no padrão do sistema de prestação de contas eleitorais do TSE", compara.

