Hotéis e restaurantes da Rede Vitória, na região de Campinas, lançam pacotes para as festas de final de ano

CAMPINAS, Brasil, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Rede Vitória Hotéis, que opera cinco unidades e restaurantes na região de Campinas, lançou os seus pacotes para o Réveillon deste ano. E são várias as opções disponibilizadas aos moradores da cidade e turistas: com pacotes incluindo hospedagem e festas, como para convites avulsos para participação de um ou mais eventos promovidos pelos hotéis e restaurantes.

Unidade da Rede Vitória em Indaiatuba

Localizados no Vitória Hotel Concetp, no coração de Campinas, o Bellini Ristorante, Kindai e o Espaço Esquinica são referências nas festas de final de ano na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Para o Revéillon, eles terão uma programação recheada de atrações e jantar, além de pacotes em conjunto com o hotel, para quem deseja segurança e evitar pegar o carro depois de curtir a festa.

Além do Revéillon, o hotel vai oferecer na manhã do dia 1º de janeiro um café da manhã – das 7h às 11h - e Brunch especial – das 11h às 14h - tanto para hóspedes como passantes que desejam uma comemoração diferenciada

Para quem preferir um Réveillon mais em conta, sem abrir mão da qualidade, pode curtir a passagem do ano no Vitória Hotel Express Dom Pedro, também em Campinas. O hotel promoverá um jantar no Vick Bar e Cozinha e pacote de hospedagem para o Réveillon. O jantar avulso será servido das 20h à 01h, e terá uma ilha gourmet e saladas, pratos quentes e sobremesas. Quem quiser pernoitar, tem no pacote o café da manhã e a utilização da piscina.

O charmoso hotel da Rede que fica em Paulínia está preparando um super jantar de Réveillon no Restaurante Vitorino e Bar Maria Azeitona. Além de pacotes com hospedagem, o hotel disponibilizará convites avulsos. Entre as atrações, além do cardápio com ilha gourmet, ilha de sushis e sashimis pratos quentes e sobremesas, s ambientes terão música ao vivo com um DJ da casa.

Outro atrativo para os pais é o espaço Kids com recreação para crianças entre cinco a 12 anos, com cama elástica, playground, desenhos e playstation. As bebidas inclusas são água, suco, refrigerante, cerveja, vinho tinto, vinho branco e espumante para o brinde de Ano Novo.

VITÓRIA HOTEL CONVENTION INDAIATUBA

O Vitória Hotel Indaiatuba preparou uma programação diária para quem se hospedar lá, com pacotes válidos a partir do dia 28 de dezembro, até 1º de janeiro. O pacote de quatro dias oferece pensão completa, churrasco com pagode na piscina, almoço, jantar, café da manhã, lanche, recreação para as crianças, além da festa de final de ano.

A festa da passagem de ano será realizada no Centro de Convenções, com ceia completa, música com DJs e decoração temática.

SERVIÇO:

REDE VITÓRIA HOTÉIS

As reservas devem ser feitas através dos telefones: (19)3755-8000 e (19)99704-9300

Email: [email protected]

Consulte os preços e as condições:

- Os hotéis de Indaiatuba e Paulínia aceitam pets;

- Existe um acréscimo de valor para hospedagem de criança.

SITE: https://www.vitoriahoteis.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489509/vitoria_indaiatuba_piscina.jpg

