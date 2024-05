HUAWEI Band 9 é lançada no Brasil com novo design e sistema de monitoramento do sono aprimorado

Com promoção de lançamento até o dia 26 de maio, a pulseira inteligente já está disponível na Amazon e no Mercado Livre

SÃO PAULO, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Consumer Business Group (CBG) anunciou hoje o lançamento da HUAWEI Band 9, sua mais recente pulseira inteligente. Oferecendo monitoramento completo do bem-estar1, a smartband combina design confortável e super leve, algoritmo inteligente e melhorias tanto da interface do sistema, quando do rastreamento de indicadores vitais. Disponível na Amazon e no Mercado Livre, a novidade está com desconto de lançamento, saindo por R$ 299,00 até o dia 26 de maio.

De acordo com Murillo Marques, gerente de Produtos da Huawei Brasil, "a Band 9 mantém o padrão de excelência de suas antecessoras, construindo em cima dos pontos fortes e aperfeiçoando o desempenho. A pulseira inaugura o sistema HUAWEI TruSleep™ 4.0¹, resultando em uma análise de sono mais detalhada e precisa, entre outros avanços de sistema e design que podem fazer toda a diferença".

Design moderno

Quem já teve pulseiras inteligentes sabe que a experiência de uso delas é muito mais leve e confortável do que os smartwatches, o que faz muita diferença no dia a dia. Sabendo da importância do conforto, a Huawei sempre priorizou um design que fosse agradável no pulso. No caso da HUAWEI Band 9, após compactar componentes como o módulo de detecção óptica PPG, o sensor de movimento de 9 eixos e o um sensor de luz ambiente, a smartband alcançou o peso de apenas 14g e espessura de 8,99 mm2, sem abrir mão da qualidade.

Equipada com uma tela AMOLED de 1,47 polegadas, com uma proporção tela-corpo de 65%² e resolução de 194 x 368, a Band 9 oferece ícones claros e bem definidos, independente do ambiente. A moldura ultrafina com uma tela de vidro curvo 2,5D de alta qualidade, combinada com uma placa de cobertura de vidro CG curva, traz um design tridimensional junto com uma experiência visual mais clara e delicada.

Em um primeiro momento, a Band 9 está disponível no Brasil nas cores rosa e preto. Os modelos em branco, azul e amarelo estão previstos para chegarem em breve. Enquanto a versão azul vem equipada com pulseira de nylon antibacteriano, as demais utilizam o fluorelastômero, ideal para a prática esportiva.

Para combinar com todas as situações, a HUAWEI Band 9 vem com mais de 10 mil opções de mostradores de relógio (designs pagos e grátis)3, que podem ser encontradas no aplicativo HUAWEI Health. Existem também novas watchfaces que podem ser personalizadas pelos usuários, que podem escolher as informações que são exibidas.

Sono melhor, vida melhor

Dados de pesquisa realizada pela Phillips indicam que 49% da população mundial está insatisfeita com o seu atual estado de sono, com milhões de pessoas em todo o mundo sofrendo de distúrbios do sono. Sabendo que a conscientização do sono é uma parte crucial do bem-estar, a Huawei vem trabalhando há anos e feito grandes investimentos no seu algoritmo de monitoramento do sono, o HUAWEI TruSleep™, que acaba de chegar em sua quarta geração¹.

Combinado com o HUAWEI TruSeen™ 5.5 - sistema de monitoramento de indicadores vitais como frequência cardíaca e oxigenação do sangue¹ -, e com o sensor PPG de alto desempenho, o TruSleep fornece informações sobre a qualidade do sono do usuário por meio de relatórios diários¹, disponíveis no HUAWEI Health. Por meio desses registros, os usuários podem verificar a sua pontuação de cada noite, conferir quanto tempo passaram em cada estágio (leve, pesado e REM) e conferir dicas para melhorar ainda mais a qualidade do descanso.

Durante a noite, a Band 9 também rastreia interrupções na respiração, podendo identificar sinais de apneia do sono para que o usuário busque o tratamento necessário¹.

Sistema de treino baseado na ciência

A HUAWEI Band 9 vem com os recém-atualizados Anéis de Atividade, que indicam as metas diárias de calorias gastas, tempo de exercícios e horas ativas, que ajudam a motivar os usuários a aderir bons hábitos. Com o aplicativo HUAWEI Health, também é possível visualizar atividades semanais, resumos e conquistas dos Anéis de Atividade.

Além disso, a smartband continua oferecendo aos usuários um sistema de treino baseado em ciência com o algoritmo HUAWEI TruSport™, com suporte para 100 modos esportivos4 que incluem corrida, ciclismo, natação e abrange uma ampla gama de modalidades.

Para quem gosta de corrida, a Band 9 fornece dados como ritmo, frequência cardíaca e distância percorrida. O algoritmo também avalia o Índice de Capacidade de Corrida (RAI), consumo máximo de oxigênio, carga de treino, tempo de recuperação sugerido e frequência cardíaca de recuperação¹. Já para quem gosta de natação, ela traz a novidade de identificar a quantidade de braçadas e permite que o usuário selecione o tamanho da piscina para mais precisão na análise do treino.

Vida mais prática e inteligente

A HUAWEI Band 9 oferece uma longa autonomia de bateria, garantindo um uso tranquilo durante o dia todo. Ele suporta carregamento rápido, no qual cinco minutos na tomada podem durar até dois dias de uso e uma carga de 45 minutos pode recarregar totalmente o dispositivo². No total, o dispositivo suporta até 14 dias de duração da bateria, durando até nove dias no uso típico².

Quando se trata de recursos inteligentes, a HUAWEI Band 9 traz recursos aprimorados, como suporte para controle de música5, câmera remota6, notificações de mensagens (textos, e-mails, aplicativos sociais) e muito mais.

Ela também oferece suporte a respostas rápidas de mensagens, com textos personalizáveis e emojis para WhatsApp e outros aplicativos, e permite o compartilhamento de dados de saúde para alertar pessoas selecionadas, caso alguma anormalidade seja detectada7.

Disponibilidade

A HUAWEI Band 9 está disponível no Brasil desde 8 de maio de 2024, com um preço promocional de R$ 299,00 até o dia 26 de maio, na Amazon e Mercado Livre, revendedores oficiais do produto8. Após esse período, o preço sugerido será de R$ 399,00, nos mesmos canais de venda.

Para ficar por dentro de tudo da marca, consulte a página oficial da Huawei .

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

1 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI. 2 Com base nos resultados dos testes de laboratório Huawei, o uso real pode variar. 3 Algumas telas de relógios só estão disponíveis em países e regiões selecionados. 4 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional. 5 Funciona apenas em telefones com Android 6.0/HarmonyOS 2/iOS 9.0 ou posterior. 6 Compatível apenas com telefones que executam EMUI 8.1/HarmonyOS 2/iOS 9.0 ou posterior. 7 Disponível apenas quando pareado com um telefone Android executando a versão mais recente do aplicativo Huawei Health. Cada conta pode seguir até 10 pessoas e ter no máximo 20 seguidores. 8 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

