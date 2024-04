IA Conversacional com foco em Revenue Growth foi um dos destaques da Getronics no Web Summit Rio 2024

(Com foco no cliente no centro dos negócios, a empresa trouxe para o Brasil solução completa para o fortalecimento de Customer Experience)

SÃO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- No Web Summit Rio 2024, a Getronics Group e a OneReach.ai, apresentaram solução em IA conversacional com foco em Revenue Growth para melhorar o atendimento ao cliente. "A IA é uma ferramenta poderosa para aumentar o envolvimento do cliente, cultivar a fidelidade à marca e aumentar a retenção, além de assumir através de trabalhadores digitais inteligentes (IDW) tarefas repetitivas e demoradas", explica Elisabete Mleczak, Global Chief Commercial Officer da Getronics.

Getronics no Web Summit 2024

A plataforma apresentada pelas empresas inclui uma arquitetura cognitiva, estrutura de comunicação e trabalhadores digitais, fazendo com que as empresas tenham uma solução de IA poderosa para interagir com os clientes em escala empresarial. Além de fornecer um crescimento de receita e otimização de custos em diferentes departamentos, e permitir personalização e customização de acordo com as necessidades do cliente.

Entre as vantagens, as empresas destacam:

Criar uma experiência conversacional construída para suas necessidades únicas, com a melhor tecnologia disponível e uma fundação robusta de IA;

Interpretação das interações do cliente e previsão de ações futuras incluindo a IA em todas as interações para automatizar solicitações rotineiras, reduzir os esforços dos colaboradores e prover resoluções rápidas;

Incorporação da marca, projetando os valores da empresa com personas conversacionais únicas e ajuste do tom da voz para entregar experiências humanizadas e hiper personalizadas em uma grande gama de contatos dos clientes.

Customer Service responsivo 24/7;

Projeção e atualização de fluxos de trabalho em um só lugar antes de os implantar para uso em seus canais em qualquer idioma;

Redução dos esforços dos colaboradores verificando e autenticando clientes antes do direcionamento, assegurando uma experiência conversacional de ponta a ponta com tempo de manejo reduzido;

Entrega de melhorias contínuas ao coletar insights conversacionais de dashboards e relatórios.

Durante o evento, os visitantes tiveram a chance de conhecer as possibilidades que a função conversacional desenvolvida com Inteligência Artificial (IA) abre para negócios consolidados e em crescimento, por meio da utilização da Geração de Linguagem Natural (NGL), em que a resposta é feita de maneira fluida, assim como a interação humana. "O evento foi uma oportunidade única de ampliar a conscientização sobre o imenso potencial de tecnologias de IA Conversacional na região", comenta Paul McGann, VP Sênior Internacional da OneReach.ai.

A Getronics é uma fornecedora global de serviços de tecnologia da informação com uma história de mais de 130 anos, com mais de 4000 colaboradores em 23 países na Europa, Ásia-Pacífico e AL.

