IA industrial e sustentabilidade em escala: Siemens redefine a inovação industrial na Feira de Hannover 2024

IA generativa para as indústrias: O Siemens Industrial Copilot estará disponível no Marketplace Siemens Xcelerator nos próximos meses;

A Siemens e a Schaeffler assinam um memorando de entendimento para expandir o trabalho de integração do Siemens Industrial Copilot em todas as áreas da indústria;

Ao vivo no palco: Siemens e a NVIDIA mostram como orquestram o metaverso industrial em conjunto;

Estreia mundial do "Electrification X" para uma vasta gama de possibilidade de IoT em software-as-a-service (software como serviço) para transformar a infraestrutura de eletrificação;

Chanceler alemão Olaf Scholz estará entre os visitantes do maior estande da Hannover Messe.

SAO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O segmento industrial necessita de uma transformação digital para atingir uma maior sustentabilidade e resiliência. As empresas precisam fazer mais com menos recursos. Na Feira de Hannover 2024, a Siemens mostrará como a tecnologia comprovada e de ponta e suas robustas parcerias permitem que as indústrias se tornem mais sustentáveis e mais competitivas. Os visitantes do estande D53, no pavilhão 9, poderão ver as vitrinas com as principais tecnologias para a transformação digital e sustentabilidade nas indústrias de automóvel, alimentos e bebidas, química e de semicondutores.

"Juntamente com os nossos parceiros, mostraremos como inovações como IA, gêmeos digitais e automação por software podem ajudar os clientes a enfrentar vários desafios. Desde o aumento da competitividade, a redução de custos, a superação da escassez de mão de obra ou aumento da sustentabilidade, a Siemens tem as tecnologias que as indústrias precisam neste momento", comenta Roland Busch, Presidente e CEO da Siemens AG.

Coletiva de imprensa da Siemens e programa ao vivo no palco

Durante a Hannover Messe, a Siemens demonstrará como os clientes podem se beneficiar da plataforma empresarial digital Siemens Xcelerator. O foco será nas em aplicações como a machine vision (visão artificial) baseada em IA e o Siemens Industrial Copilot com a Microsoft e a Schaeffler. O ecossistema Siemens Xcelerator está em constante evolução: o número de parceiros e vendedores quase duplicou só no último ano.

Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 22 de abril, das 17h30 às 18h30 CEST (verificar horário de Brasília), a Siemens apresentará as últimas tendências e desenvolvimentos. Os jornalistas também podem participar virtualmente na conferência de imprensa, registando-se aqui.

Outras atividades na feira serão acompanhadas por um programa de palco ao vivo com membros do Conselho de Administração da Siemens AG, juntamente com especialistas, parceiros e clientes.

Roland Busch, Presidente e CEO da Siemens AG, e Rev Lebaredian, Vice-Presidente de Omniverse and Simulation Technology da NVIDIA, discutirão o metaverso industrial alimentado por IA. Os executivos explorarão o potencial das experiências imersivas para clientes de todas as indústrias e mostrarão como os gêmeos digitais baseados na física da Siemens, alimentados pelo NVIDIA Omniverse e pela IA, estão impulsionando a produtividade.

A sessão "Supercharging transformation: how AI-powered digital twins enable the industrial metaverse" terá lugar no estande da Siemens na segunda-feira, 22 de abril, às 12h CEST (VERIFICAR HORÁRIO DO BRASIL). Os jornalistas participantes poderão fazer perguntas depois. A palestra e as perguntas e respostas também serão transmitidas ao vivo aqui.

Chanceler Scholz experimentará a nova era da interação homem-máquina com o Siemens Industrial Copilot

O Chanceler alemão Olaf Scholz planeja visitar o maior estande da feira para experimentar em primeira mão o poder transformador da IA generativa. Klaus Rosenfeld, CEO do Grupo Schaeffler, também estará presente durante a visita do Chanceler, pois a Siemens e a Schaeffler estão trabalhando ainda mais próximas em conjunto na transformação digital e na IA generativa. Assim, ambas empresas assinarão um memorando de entendimento para expandir seu trabalho conjunto no Siemens Industrial Copilot.

Em uma estreia mundial na feira SPS, em novembro, a Siemens e a Schaeffler anunciaram um assistente integrado alimentado por IA generativa em uma máquina de produção: O Siemens Industrial Copilot ajuda os engenheiros de automação a acelerarem a geração de código para controladores lógicos programáveis (PLCs). Os PLCs são os dispositivos que controlam a maioria das máquinas nas fábricas de todo o mundo. As equipes de engenharia podem reduzir significativamente o tempo, o esforço e a probabilidade de erros, gerando código por meio de entradas em linguagem natural.

"Nossas soluções de IA, como o Siemens Industrial Copilot, mostram nosso empenho em combinar os mundos real e digital", afirma Cedrik Neike, membro do Conselho de Administração da Siemens AG e CEO da Siemens Digital Industries. "No ano passado, apresentamos a nossa visão em colocar a IA na ponta dos dedos e destacamos as enormes oportunidades que estas capacidades trarão. Agora, estamos transformando isso em realidade, levando a IA do conceito à escala. E esta nova realidade vai para além da engenharia e das operações. É uma transformação revolucionária que também enfrenta desafios como a escassez de mão de obra e as alterações climáticas."

Descarbonizando as operações industriais e os edifícios

Como parte do portfólio do Siemens Xcelerator, a Siemens apresentará o Electrification X pela primeira vez. Construído com base em serviços de nuvem altamente escaláveis, o Electrification X foi concebido para gerir, otimizar e automatizar a desafiante infraestrutura de eletrificação de clientes comerciais, industriais e de serviços públicos. O objetivo é melhorar a eficiência e o desempenho, reduzindo simultaneamente os custos e as emissões de CO₂.

"A digitalização dos edifícios, das infraestruturas de eletrificação e das redes de energia é fundamental para criar um segmento industrial mais inteligente, mais eficiente e descarbonizado", afirma Matthias Rebellius, membro do Conselho de Administração da Siemens AG e CEO da Smart Infrastructure. "Na feira de Hannover, apresentamos os nossos mais recentes produtos que impulsionam a transformação sustentável, como o dispositivo de proteção de circuitos eletrônicos Sentron, altamente inovador, e os disjuntores livres de SF6. Anunciaremos também os novos parceiros no nosso ecossistema. Além disso, temos o orgulho de apresentar o Electrification X, que é uma opção de software-as-a-service (software como serviço) altamente escalável e de IoT para transformar a infraestrutura de eletrificação."

Além disso, a Siemens apresentará novas aplicações como parte da plataforma de construção digital Building X. as novidades incluem a aplicação Sustainability Manager, que pode ser utilizada para alcançar uma maior transparência na operação de indústrias, fabrico e escritórios. Ainda, a aplicação Comfort AI permite otimizar o consumo de energia por meio do controle de todo o sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado de um edifício, baseado em IA.

A Siemens também incluirá produtos para infraestruturas e aplicações industriais em seu portfólio Siemens EcoTech. O selo Siemens EcoTech oferece aos clientes uma visão abrangente do desempenho do produto em critérios ambientais selecionados e estabelece um novo padrão de transparência no segmento industrial. O selo representa o próximo marco no compromisso de longa data da empresa em minimizar a pegada ambiental de suas próprias operações e produtos e em apoiar a transformação digital e de sustentabilidade de seus clientes.

Para mais informações sobre o estande da Siemens, clique aqui.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a coma cria tecnologia com propósito, agregando valor real para os clientes. Combinando os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformarem seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, o Grupo Siemens gerou receita de 77,8 bilhões de euros e lucro líquido de 8,5 bilhões de euros. Em 30 de setembro de 2023, a empresa contava com aproximadamente 320 mil funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em www.siemens.com.

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com duas fábricas, sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento e quatro Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

