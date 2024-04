Ferramenta de referência para assegurar adequação de conteúdos a anunciantes amplia atuação global, alcançando mais de 60 países no total

NOVA IORQUE, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (IAS), plataforma global líder em medição e otimização de mídia, anuncia a ampliação de seu excepcional relatório de monitoramento de brand safety and suitability para TikTok, recurso para assegurar que as marcas não tenham seus anuncios veiculados junto a conteúdos impróprios. Os aprimoramentos incluem novos parâmetros de Exclusão de Categorias (filtro para impedir a vinculação de anúncios de uma marca a determinadas categorias de conteúdos) e de Vertical Sensivity (segunda camada de proteção, para impedir a associação de anúncios de uma marca a conteúdos incompatíveis com seus posicionamentos), permitindo que anunciantes evitem uma gama ainda maior de conteúdos considerados inadequados. Os aprimoramentos simplificam ainda mais o monitoramento e a proteção das campanhas digitais no TikTok, por meio da ferramenta Total Media Quality (TMQ) da IAS, que é referência no mercado. Este sistema garante que as marcas escalem suas campanhas de maneira confiável e segura em uma das mairoes e mais dinâmicas plataformas de entretenimento por videos curtos do mundo.

IAS amplia recurso de proteção de marcas para anúncios digitais no TikTok.

A solução de brand safety and suitability para TikTok da IAS também passa a operar agora em 11 novos países, elevando o total de países para 62, e os idiomas para 34. Baseado em IA, o Total Media Quality para TikTok utiliza uma tecnologia multimídia de ponta, combinando sinais de imagem, áudio e texto com análise de vídeo frame-by-frame para classificar com precisão o conteúdo no feed dos usuários (For You Feed), em escala, alinhada às 12 categorias GARM de proteção e adequação de marca e quatro níveis de risco.

"A rápida adoção de vídeos curtos em plataformas sociais como o TikTok criou demanda por soluções de próxima geração que possam fornecer proteção e desempenho aos anunciantes", diz Lisa Utzschneider, CEO da IAS, "Com o provedor pioneiro, independente e terceirizado oferecendo uma solulção completa de brand safety para a mensuração de qualidade de mídia digital para o TikTok, os anunciantes agora têm acesso a soluções orientadas por IA para proteger e dimensionar suas marcas em uma das maiores e mais crescentes plataformas sociais em todo o mundo."

A ampliação dos recursos de monitoramento auxiliam ainda mais os anunciantes no TikTok, com as seguintes novidades:

Novos segmentos de exclusão de categoria e Vertical Sensivity: A IAS agora fornece garantia independente e terceirizada de que as campanhas apareçam ao lado de conteúdos adequados às marcas, alinhados aos novos segmentos disponíveis no TikTok Ads Manager. As categorias incluem animais de estimação, beleza, alimentação, moda/varejo, viagens, serviços financeiros, tecnologia, automotivo, jogos, serviços profissionais, entretenimento, jogos de azar e loterias, videogames violentos, esportes de combate e conteúdo juvenil.

Facilidade de ativação: Com os novos Perfis de Adequação Automatizados, os novos Segmentos de Exclusão de Categoria e Vertical Sensitivity serão aplicados automaticamente no IAS Signal para medição. IAS Signal é uma plataforma de relatórios unificada que fornece os dados e insights de que os anunciantes precisam para gerenciar facilmente suas campanhas digitais e gerar uma interface perfeita para os anunciantes.

Insights mais profundos: A IAS está alinhando seus relatórios no Custom Report Builder (CRB) aos perfis que os anunciantes criam no TikTok Ads Manager, incluindo nome da campanha, grupo de anúncios, tipo de objetivo e tipo de compra de anúncio. Os anunciantes agora podem detalhar até o nível do criativo do anúncio para obter dados acionáveis mais profundos e estratégicos.

Cobertura expandida: A IAS agora apoia 62 países, expandindo sua medição de segurança de marca e adequação para TikTok baseada em IA para 11 países adicionais, incluindo Bangladesh , Camboja, Costa Rica , Dinamarca, República Dominicana, Finlândia, Grécia, Guatemala , Hungria, Noruega e Panamá.

"O TikTok está continuamente construindo e refinando soluções de brand safety and suitability para anunciantes, e evoluindo para se manter à frente das necessidades emergentes", disse Chen-Lin Lee, Chefe Global de Medição e Parcerias de Dados do TikTok. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Integral Ad Science, a confiável provedora de medição terceirizado, para complementar nosso próprio Filtro de Inventário do TikTok, e nossos novos controles de adequação de marca: e Exclusão de Categoria e Sensibilidade Vertical, para que os anunciantes confiem nas ferramentas que os capacitam a se conectar com nossa comunidade."

Este último anúncio solidifica ainda mais a robusta parceria da IAS com o TikTok, desde 2021, expandindo continuamente a sua oferta aos anunciantes para cobertura global da sua solução de medição de brand safety and suitability da marca líder no setor.

