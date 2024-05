IAS amplia recursos de medição de anúncios digitais em plataformas da Amazon

Os anunciantes agora têm acesso a uma medição de pós-bid expandida para campanhas com audiências personalizadas da Amazon e inventários do Twitch

NOVA YORK, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), plataforma global de medição e otimização de mídia digital, disponibiliza agora novos relatórios e insights expandidos para os anúncios digitais adquiridos na Amazon DSP (Demand Side Platform). Por meio de integração S2S (server-to-server) com a Amazon DSP, os anunciantes agora terão acesso a às métricas da IAS para as campanhas personalizadas da Amazon e inventários de mídia no Twitch. Os novos recursos da IAS incluem as medições de visibilidade, de tráfego inválido (IVT) e de proteção e adequação da marca (brand safety e brand suitability).

"A IAS e a Amazon Ads compartilham o valor da obsessão pelo cliente, e essa parceria global evidencia como as duas empresas procuram sempre maximizar os retornos de investimentos dos anunciantes, e estão comprometidas com a disponibilização de métricas independentes", afirma Lisa Utzschneider, CEO da IAS. "Essa é mais uma maneira pela qual a IAS promove a capacitação aos profissionais do marketing por meio de dados acionáveis, que perrmitem resultados superiores, e uma confiança maior de que seus gastos estão sendo otimizados com melhores desempenhos".

A IAS fornece aos compradores de mídia da Amazon DSP:

Proteção e adequação de marca, visibilidade e medição de tráfego inválido (IVT) para as audiências personalizados e para o Twitch.

Medição cross-device em web e em web mobile para CTV, celular, desktop e tablet.

A ampliação da medição da IAS no Amazon Ads é disponibilizada pela plataforma IAS Signal, que foi projetada para fornecer aos anunciantes o maior acesso a dados sobre campanhas, permitindo uma visão integrada para as suas campanhas globais.

No terceiro trimestre de 2023, a IAS aprimorou a integração com o Amazon Ads , incluindo segmentos de controle contextual nas transações de anúncios pre-bid. Com isso, além dos segmentos padrão de pre-bid na Amazon DSP, os clientes podem decidir onde os anúncios são exibidos, assim como encontrar facilmente conteúdos de contextos relevantes. As DSPs são serviços automatizados para a compra de espaços de mídias nas plataformas, conforme definições pré-estabelecidas, como público-alvo, metas e orçamento.

Sobre a Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é uma plataforma líder global de medição e otimização de mídia que fornece os dados mais acionáveis do setor para gerar resultados superiores para os maiores anunciantes, editores e plataformas de mídia do mundo. O software da IAS fornece dados abrangentes e enriquecidos que garantem que os anúncios sejam vistos por pessoas reais em ambientes seguros e adequados, melhorando o retorno sobre os gastos com anúncios para os anunciantes e o rendimento para os editores. Nossa missão é ser a referência global de confiança e transparência na qualidade da mídia digital. Para obter mais informações, acesse integralads.com.

Contato: [email protected]

FONTE Integral Ad Science, Inc.