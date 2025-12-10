IBM anuncia a disponibilidade do portfólio watsonx em sua plataforma de nuvem com sede no Brasil

Região MultiZone (MZR) da IBM Cloud no Brasil oferece suporte a setores regulamentados com soluções em nuvem que priorizam a soberania dos dados, aliada à resiliência, desempenho, segurança e conformidade.

Portfólio de IA watsonx da IBM está disponível na IBM Cloud, permitindo que organizações brasileiras expandam suas soluções de IA no país.

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A IBM (NYSE: IBM) anuncia a disponibilidade de sua plataforma completa de IA corporativa, watsonx, na Região Multizona da IBM Cloud no Brasil. Inaugurada no país em 2021, a primeira IBM Cloud MZR na América Latina foi projetada para fortalecer a infraestrutura local com maior segurança e resiliência, bem como ajudar os clientes locais a atenderem aos seus requisitos de soberania de dados. Com isso, a IBM pretende ajudar os clientes a atender às crescentes exigências regulatórias e a aproveitar tecnologias como a IA generativa em sua plataforma de nuvem empresarial.

A IBM Cloud oferece infraestrutura flexível e de alto desempenho otimizada para IA. A disponibilidade do watsonx na IBM Cloud atende à crescente demanda por tecnologia que possa viabilizar implementações de IA escaláveis, seguras e responsáveis.Isso pode permitir que organizações locais alcancem altos níveis de confiabilidade, escalabilidade e segurança, ao mesmo tempo que as apoia com as ferramentas necessárias para cumprir os rigorosos requisitos de privacidade e residência de dados do Brasil.

Segundo Fabrício Lira, diretor de Inteligência Artificial e Dados da IBM Brasil, "essa ação reforça o compromisso da IBM com o país, além de destacar a visão da empresa em relação à sua oferta de IA responsável".

"As indústrias mais regulamentadas no Brasil, como serviços financeiros, setor público e saúde, serão as mais beneficiadas com este anúncio", afirma Thiago Viola, diretor de Inteligência Artificial da IBM América Latina.

Os principais benefícios de ter o portfólio watsonx disponível no IBM Cloud MZR no Brasil são:

Soberania de dado s: Empresas em setores regulamentados, como serviços financeiros e agências governamentais, podem gerenciar e armazenar dados localmente para cumprir as regulamentações aplicáveis.

s: Empresas em setores regulamentados, como serviços financeiros e agências governamentais, podem gerenciar e armazenar dados localmente para cumprir as regulamentações aplicáveis. Conectividade de baixa latência : A conectividade de rede de alto desempenho da IBM Cloud foi projetada para reduzir significativamente a latência para usuários em todo o país, o que é essencial para o processamento de dados em tempo real.

: A conectividade de rede de alto desempenho da IBM Cloud foi projetada para reduzir significativamente a latência para usuários em todo o país, o que é essencial para o processamento de dados em tempo real. IA escalável : O design modular permite que as empresas escalem as operações de forma integrada, provisionando recursos rapidamente com base na demanda.

: O design modular permite que as empresas escalem as operações de forma integrada, provisionando recursos rapidamente com base na demanda. Acesso a modelos avançados de IA generativa : Os clientes podem aproveitar uma variedade de modelos de IA generativa, incluindo Llama-3-2-11b-vision-instruct e Granite-34b-code-instruct.

: Os clientes podem aproveitar uma variedade de modelos de IA generativa, incluindo Llama-3-2-11b-vision-instruct e Granite-34b-code-instruct. Estratégia de Nuvem Híbrida Aberta: Os MZRs oferecem a capacidade de integrar os melhores recursos e funções de qualquer nuvem tradicional ou ambiente de TI e aproveitar o ritmo e a qualidade incomparáveis das inovações da comunidade de código aberto.

Esses servidores IBM Cloud MZR instalados no país foram projetados para permitir que os clientes brasileiros implementem cargas de trabalho de IA e de missão crítica com altos níveis de segurança, além de ajudá-los a atender aos requisitos de soberania de dados e conformidade regulatória.

Outras vantagens que reforçam este anúncio da Região Multizona são os recentes desenvolvimentos relacionados ao portfólio de IA da IBM, incluindo: a disponibilidade de uma nova geração de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) abertos do IBM Granite no watsonx.ai; a integração do Claude da Anthropic em produtos de software selecionados da IBM – incluindo seu novo ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com foco em IA para desenvolvedores corporativos, chamado IBM Bob; e o acesso à tecnologia de inferência da Groq, GroqCloud, no watsonx Orchestrate, para fornecer aos clientes recursos de inferência de IA de alta velocidade a custos mais baixos.

Além disso, a aquisição da DataStax e da Langflow pela IBM oferece aos clientes uma infraestrutura robusta para dados não estruturados e vetoriais, ferramentas visuais de baixo código para IA, integração completa com o watsonx, além de atender aos requisitos de escalabilidade, segurança e conformidade.

À medida que as empresas brasileiras buscam expandir a IA, garantindo ao mesmo tempo confiança e conformidade, a IBM Cloud e a watsonx estão preparadas para fornecer as ferramentas e plataformas necessárias para maximizar o retorno sobre o investimento em iniciativas de IA. Esses novos recursos representam os investimentos mais recentes da IBM na América Latina para apoiar os clientes em suas jornadas de modernização.

Para obter informações sobre os recursos de nuvem soberana empresarial da IBM, visite https://www.ibm.com/products/blog/ibm-cloud-delivers-enterprise-sovereign-cloud-capabilities

