IEEE marca 50 anos de Internet com celebração de marcos históricos mundiais

Evento transmitido ao vivo comemora desenvolvimentos que definiram as bases para a Internet moderna

PISCATAWAY, N.J., 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, irá comemorar o marco do IEEE Transmission Control Protocol (TCP) Enables the Internet, comemorando os primeiros 50 anos do internet com um evento virtual mundial transmitido ao vivo em 19 de maio de 2024, para destacar os blocos de construção essenciais que tornaram a Internet possível, o Transmission Control Protocol (TCP), que garante que os dados enviados pelas redes de computadores cheguem ao lugar certo, sem erros. Para se inscrever para assistir à transmissão ao vivo a partir das 15h. ET/12h00 PT/19h UTC-04, acesse https://engage.ieee.org/celebrate-i50.

Para marcar o aniversário, a IEEE, em cooperação com a People-Centered Internet, sediará o evento "IEEE i50: Uma celebração virtual dos 50 anos da Internet", apresentando discussões de líderes técnicos e empresariais em todo o mundo. O evento incluirá histórias de líderes mundiais que beneficiam e lutam com a Internet atual, e discussões sobre as formas como as partes interessadas podem moldar um futuro digital centrado em pessoas, sobretudo à luz da inteligência artificial (IA).

O companheiro em vida da IEEE, Vint Cerf, Vice-Presidente do Google que é frequentemente referido como um dos "Pais da Internet", participará de um painel para destacar os desafios e oportunidades criados pela Internet nos últimos 50 anos. "Quando desenvolvemos o TCP, não tínhamos ideia de quão impactante seria", disse Cerf. "Foi incrível ver como este projeto se transformou na infraestrutura de inovação tecnológica que é hoje."

O marco da IEEE comemora a publicação do artigo IEEE Transactions on Communications de 1974, que estreou o conceito de TCP, que apoiava a "interconexão de múltiplas redes comutadas por pacotes", formando a arquitetura da Internet. Hoje, a Internet conecta mais de cinco bilhões de pessoas e inúmeros dispositivos. O TCP viabiliza anualmente triliões de dólares em atividade econômica, inspirando um ecossistema de inovação e infraestruturas à sua volta, incluindo roteadores, redes de fibra ótica, Wi-Fi, serviços de computação em nuvem e muito mais.

"Hoje estamos celebrando os avanços inovadores na tecnologia que impactaram a humanidade de forma tão profunda", disse Tom Coughlin, Presidente e Diretor Executivo da IEEE em 2024. "A Internet transformou o modo como vivemos nossas vidas. À medida que entramos na era assustadora da IA, uma grande tarefa para o futuro será aplicar esta ferramenta de forma eficaz e através de infraestruturas públicas para moldar um ecossistema digital centrado em pessoas. Muitas tarefas históricas provavelmente se tornarão muito mais fáceis à medida que surgir uma nova geração de infraestrutura que realmente tire proveito de nossas capacidades coletivas".

Dois marcos adicionais da IEEE serão comemorados em 20 de maio

A IEEE também celebrará dois marcos adicionais como parte deste evento:

Comitê de Padrões da IEEE 802 - Desde 1980, o Comitê de Padrões da IEEE 802 fez contribuições significativas à tecnologia e à economia ao desenvolver padrões de comunicação da rede mundial que definem, por exemplo, como os dados são transmitidos por redes com e sem fio, garantindo a compatibilidade de todos os dispositivos.

- Desde 1980, o Comitê de Padrões da IEEE 802 fez contribuições significativas à tecnologia e à economia ao desenvolver padrões de comunicação da rede mundial que definem, por exemplo, como os dados são transmitidos por redes com e sem fio, garantindo a compatibilidade de todos os dispositivos. Tecnologia PageRank do Google - Inventado em 1996, o algoritmo de citação PageRank foi a base do mecanismo de pesquisa do Google e da fundação da empresa em 1998. O PageRank ajuda os usuários da Internet a encontrar informações rapidamente por meio de pontuações de classificação úteis para todas as páginas da web indexadas.

Cada um dos três desenvolvimentos está sendo reconhecido através do programa IEEE Milestone, que homenageia conquistas técnicas significativas em todas as áreas associadas à IEEE. Os marcos reconhecem a inovação tecnológica e a excelência em benefício da humanidade, que são encontradas em produtos, serviços, documentos seminais e patentes exclusivos.

Sobre a IEEE

A IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Através de suas publicações, conferências, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais altamente citadas, a IEEE é a voz confiável em uma ampla variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org.

Contatos de mídia:

Francine Tardo

+1 732 465 5865

[email protected]

Monika Stickel

+1 732 562 6027

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1017741/IEEE_Advanced_Technology_Logo_Logo.jpg

FONTE IEEE