El IEEE conmemora los 50 años de Internet con la celebración de hitos históricos mundiales

Un evento retransmitido en directo conmemora los acontecimientos que sentaron las bases de la Internet moderna

PISCATAWAY, Nueva Jersey, 13 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, en inglés) , la mayor organización profesional técnica del mundo dedicada al avance de la tecnología para la humanidad, conmemorará el hito del IEEE el Protocolo de control de transmisión (TCP, en inglés) hace posible Internet, y celebrará los primeros 50 años de Internet con un evento virtual global retransmitido en directo el 19 de mayo de 2024 para destacar los componentes esenciales que hicieron posible Internet: el Protocolo de control de transmisión (TCP), que garantiza que los datos enviados a través de redes informáticas lleguen al lugar correcto, sin errores. Si desea registrarse para ver la retransmisión en directo a partir de las 3:00 p. m. hora del este (ET, en inglés)/12:00 p. m. hora del Pacífico (PT, en inglés)/19:00 UTC-04, visite https://engage.ieee.org/celebrate-i50 .

Para conmemorar el aniversario, el IEEE, en colaboración con People-Centered Internet, organizará el acto "IEEE i50: A Virtual Celebration of 50 Years of the Internet" (IEEE i50: Celebración virtual de los 50 años de Internet), con debates a cargo de líderes técnicos y empresariales de todo el mundo. El acto incluirá historias de líderes mundiales que se benefician y luchan con la Internet actual, y debates sobre las formas en que las partes interesadas pueden dar forma a un futuro digital centrado en las personas, especialmente a la luz de la inteligencia artificial (IA).

El miembro vitalicio del IEEE, Vint Cerf, vicepresidente de Google y a menudo considerado uno de los "Padres de Internet", participará en una mesa redonda en la que se destacarán los retos y las oportunidades creados por Internet en los últimos 50 años. "Cuando desarrollamos el TCP, no teníamos ni idea de la repercusión que tendría", declaró Cerf. "Ha sido increíble ver cómo este proyecto crecía hasta convertirse en la infraestructura para la innovación tecnológica que es hoy".

El hito del IEEE conmemora la publicación en 1974 del artículo de IEEE Transactions on Communications que estrenó el concepto de TCP, que permitía la "interconexión de múltiples redes de conmutación de paquetes", formando la arquitectura de Internet. Hoy Internet conecta a más de cinco mil millones de personas y a una cantidad incontable de dispositivos. El TCP permite una actividad económica anual de billones de dólares, inspirando un ecosistema de innovación e infraestructura a su alrededor, que incluye routers, redes de fibra óptica, Wi-Fi, servicios de computación en la nube y mucho más.

"Hoy celebramos los saltos innovadores de la tecnología que han tenido un impacto tan profundo en la humanidad", declaró Tom Coughlin, presidente y director general del IEEE 2024. "Internet ha transformado nuestra forma de vivir. A medida que nos adentramos en la sobrecogedora era de la IA, una gran tarea para el futuro será aplicar esta herramienta con eficacia en y a través de la infraestructura pública para dar forma a un ecosistema digital centrado en las personas. Es probable que muchas tareas históricas resulten mucho más fáciles a medida que surja una nueva generación de infraestructuras que aproveche realmente nuestras capacidades colectivas".

Dos hitos adicionales del IEEE se celebrarán el 20 de mayo

El IEEE también celebrará dos hitos adicionales como parte de este evento:

El Comité de Estándares IEEE 802 - Desde 1980, el Comité de Estándares IEEE 802 ha realizado importantes contribuciones a la tecnología y la economía mediante el desarrollo de estándares globales de comunicación en red que definen, por ejemplo, cómo se transmiten los datos a través de redes tanto cableadas como inalámbricas, lo que garantiza la compatibilidad de todos los dispositivos.

- Desde 1980, el Comité de Estándares IEEE 802 ha realizado importantes contribuciones a la tecnología y la economía mediante el desarrollo de estándares globales de comunicación en red que definen, por ejemplo, cómo se transmiten los datos a través de redes tanto cableadas como inalámbricas, lo que garantiza la compatibilidad de todos los dispositivos. La tecnología PageRank de Google - Inventado en 1996, el algoritmo de citación PageRank fue la base del motor de búsqueda de Google y de la fundación de la empresa en 1998. PageRank ayuda a los usuarios de Internet a encontrar rápidamente la información mediante útiles puntajes de clasificación de todas las páginas web indexadas.

Cada uno de los tres avances es reconocido a través del programa de Hitos del IEEE, que honra los logros técnicos significativos en todas las áreas asociadas con el IEEE. Los hitos reconocen la innovación tecnológica y la excelencia en beneficio de la humanidad, que se encuentran en productos, servicios, artículos seminales y patentes únicos.

