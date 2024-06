IEG adquire InfraFM e entra no mercado de facilities

Empresa continua com processo de expansão no país com evento voltado ao setor de facilities, que movimenta R$ 348 bilhões apenas no mercado nacional

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com um aporte de R$ 4,5 milhões, o Italian Exhibition Group (IEG), uma das principais organizadoras de feiras e congressos da Europa, adquire 100% e assume a realização da Expo InfraFM. A feira atende aos serviços de facilities services, logística, manutenção predial e industrial e será a 10ª marca do portfólio liderado pela subsidiária IEG Brasil a partir da 12ª edição, em 2025.

Graziano Messana, executivo italiano à frente da operação da IEG no Brasil

Através desta aquisição com recursos próprios, o IEG entra em um mercado que fatura R$ 348 bilhões no Brasil e deve ultrapassar a casa de US$ 2 trilhões em todo o mundo até 2025, segundo o Relatório Global Market Insights de 2019. "A Expo InfraFM reúne os operadores que fornecem para mais de 200.000 condomínios no Brasil, centros empresariais, universidades e hospitais. É uma feira sólida com um enorme potencial de crescimento", afirma Rimantas Sipas, COO do IEG no país.

"Estamos com planos ambiciosos. Queremos ser uma das cinco principais promotoras de feiras no país. Em 2023, adquirimos 100% da MundoGeo, agregando os setores drones, espacial, geolocalização e e-VTOLs - carros voadores. O evento cresceu 50% na primeira edição sob a nossa gestão. A InfraFM é um produto que também pode crescer muito", destaca Graziano Messana, executivo italiano à frente da operação da IEG no país.

Além das feiras já citadas, a IEG organiza ainda a Fesqua, o Ebrats, a Fesqua Vetro e a Feipat, que terá sua primeira edição em setembro deste ano. "Nosso grupo ainda não tinha nenhum evento voltado para o setor de facilities e, por isso, estamos muito satisfeitos com esta aquisição, agregando todo o conhecimento da InfraFM", diz Sipas.

O Italian Exhibition Group fechou o primeiro trimestre de 2024 com uma receita de 88,9 milhões de euros, um aumento de 11,9 milhões de euros na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429945/Graziano_Messana_176.jpg

FONTE Italian Exhibition Group (IEG)