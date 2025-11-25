Impacto amplia parque fabril com novo galpão de 2.900 m² e reforça modernização da operação industrial

Expansão amplia capacidade produtiva, otimiza prazos de entrega e consolida a estratégia de crescimento da empresa para 2026.

SAO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Impacto, empresa brasileira especializada na fabricação de equipamentos de apoio logístico, anuncia a construção de um novo galpão industrial, com 2.900 m², em Jaú (SP).

A nova estrutura representa um avanço significativo no processo de modernização e expansão do parque fabril, reforçando a estratégia de crescimento da companhia para 2025.

Com o novo espaço, a Impacto prevê ganhos expressivos em eficiência produtiva, incluindo redução dos prazos de entrega, aumento da capacidade de produção e elevação da competitividade no mercado nacional de equipamentos rodoviários.

O investimento contempla também a aquisição de maquinários de última geração, entre eles sistemas de corte a laser de chapa e tubo, nova conformadora de tanques e tecnologias de automação industrial, que reforçam o compromisso da empresa com inovação e precisão técnica.

Segundo a direção da Impacto, a expansão está alinhada ao propósito de gerar valor aos clientes e ao setor, por meio da modernização contínua dos processos, otimização de custos e elevação dos padrões de qualidade. A empresa também destaca o investimento constante em treinamento e capacitação das equipes, pilares que sustentam sua cultura organizacional e o desenvolvimento técnico dos colaboradores.

Mais do que uma ampliação física, o novo galpão marca o início de um novo ciclo de evolução industrial para a Impacto, em que inovação tecnológica, customização de resultados e visão de futuro consolidam a marca como referência nacional em equipamentos personalizados.

Contacto: Kelen Alvin – 14 99846-1314

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827627/DJI_0054.jpg

FONTE Impacto