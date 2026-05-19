Indigo lança biológico endofítico que reduz até 60% da incidência de nematoides nas lavouras

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Indigo Ag

19 mai, 2026, 17:00 GMT

Novo bionematicida e biofungicida combina a bactéria exclusiva Pseudomonas glycinis e tecnologia endofítica para controlar nematoides e doenças de solo, com ganhos médios de até 7,8 sacas por hectare

SAO PAULO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Indigo Ag, multinacional globalmente reconhecida por sua pesquisa de microrganismos endofíticos e pelo uso de tecnologias avançadas, anuncia a chegada ao mercado brasileiro do biotrinsic DualBlocker, um bionematicida e biofungicida formulado como WP (pó molhável) que passa a integrar o portfólio da companhia. O produto traz como principal diferencial a presença da bactéria Pseudomonas glycinis, uma espécie exclusiva descoberta e isolada pela própria Indigo a partir de plantas de soja. O organismo atua de forma endofítica, ampliando a eficiência no controle de nematoides e doenças.

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Divulgação Indigo
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Desenvolvido para atuar diretamente no sistema radicular e também no interior da planta, o DualBlocker apresenta dupla ação pois, atua como importante ferramenta no manejo de fungos e nematoidesos quais representam algumas das principais ameaças às lavouras. Entre os alvos estão os nematoides Heterodera glycines (cisto da soja), Meloidogyne incognita (galha) e Pratylenchus brachyurus (lesão), além do fungo Fusarium solani, associado a perdas relevantes de produtividade em diversas culturas e frequentemente ligado a prejuízos significativos nas lavouras quando presente em altas populações.

Em áreas com alta infestação de nematoides, esses patógenos podem comprometer severamente o desenvolvimento das plantas e provocar perdas significativas de produtividade.

Ensaios conduzidos em laboratório, casa de vegetação e campo demonstram resultados expressivos. Em média, o produto promove redução de 48% nos ovos de nematoides presentes nas raízes, diminui em 50% a população de nematoides juvenis e reduz em 60% a incidência de Fusarium. Nos experimentos de campo realizados no Brasil entre 2022 e 2023, as áreas tratadas apresentaram incremento médio de até 7,8 sacas por hectare em cenários com alta pressão de nematoides.

Segundo Flávio Lamanna, Gerente Sênior de Desenvolvimento de Mercado, a tecnologia representa um avanço importante no manejo biológico das lavouras. "O DualBlocker chega ao mercado como uma solução que combina ciência avançada e resultados consistentes no campo. A bactéria Pseudomonas glycinis atua de forma endofítica, colonizando a planta por dentro e oferecendo proteção prolongada contra nematoides e doenças. Na prática, isso significa lavouras mais vigorosas, maior estabilidade produtiva e ganhos reais para o agricultor", afirma.

A atuação endofítica é um dos grandes diferenciais do produto. Diferentemente de muitos biológicos que permanecem apenas na rizosfera, o DualBlocker coloniza o interior das raízes e os tecidos da planta, multiplicando-se internamente e retornando à rizosfera em grande quantidade. Esse processo de colonização ocorre rapidamente após a aplicação, permitindo que o microrganismo se estabeleça na planta e amplie sua ação protetiva ao longo do desenvolvimento da cultura. Esse mecanismo amplia o efeito nematicida e fungicida e aumenta a longevidade da proteção.

Além disso, a bactéria, em contato com o ambiente, produz diversos metabólitos bioativos que atuam diretamente contra patógenos. Entre eles estão o lipopeptídeo Lokisin, com ação antifúngica; o HCN (cianeto de hidrogênio), que exerce efeito antagonista sobre fungos e nematoides; sideróforos do tipo pyoverdine, que limitam o acesso de patógenos ao ferro; e a protease AprA, capaz de degradar estruturas dos nematoides e de fungos. O microrganismo também forma um biofilme protetor nas raízes, dificultando a colonização por patógenos e a penetração de nematoides.

Outro diferencial está na própria natureza do microrganismo utilizado. Enquanto grande parte dos bionematicidas disponíveis no mercado é baseada em bactérias do gênero Bacillus, o DualBlocker utiliza uma bactéria Gram-negativa do gênero Pseudomonas, que apresenta maior diversidade metabólica e capacidade ampliada de produzir moléculas bioativas. Isso permite maior interação com a planta e um espectro de controle mais amplo.

A formulação em pó molhável (WP) também facilita a aplicação. O produto apresenta alta solubilidade e concentração, garantindo estabilidade e eficiência no tratamento de sementes ou aplicações no sulco. Essa característica também contribui para maior flexibilidade no manejo, permitindo integração com outras soluções utilizadas no tratamento de sementes sem comprometer o desempenho da operação.

Com o lançamento do DualBlocker, a Indigo reforça sua estratégia de expandir o uso de soluções biológicas baseadas em ciência avançada para apoiar uma agricultura mais produtiva e sustentável. "Nosso objetivo é oferecer tecnologias que ajudem o produtor a enfrentar desafios cada vez mais complexos no campo, como pressão de patógenos do solo e variabilidade climática. O DualBlocker representa exatamente esse avanço: um biológico inovador, validado por dados de campo e capaz de gerar impacto direto na produtividade", conclui Lamanna.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983185/img__2.jpg

FONTE Indigo Ag

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