inDrive utiliza IA e Machine Learning para uma mobilidade mais ágil e segura

Tecnologias avançadas já otimizam horários, direcionam motoristas parceiros e detectam fraudes com rapidez e precisão na plataforma da empresa

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ A inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos com sede em Mountain View, Califórnia (EUA), está transformando a experiência de motoristas parceiros e passageiros em todo o mundo ao integrar inteligência artificial (IA) e Machine Learning em seu aplicativo. Essas tecnologias desempenham um papel estratégico, aprimorando desde a previsão de horários até o atendimento ao cliente, elevando, consequentemente, os padrões de eficiência, segurança e conveniência.

Por meio de modelos que analisam dados locais, como condições de tráfego, eventos e clima, o aplicativo já começou a oferecer no Brasil, em algumas regiões, estimativas precisas de chegada para motoristas parceiros e passageiros, mesmo em cenários imprevisíveis. A criação de mapas de calor, por sua vez, direciona as viagens para áreas de maior demanda, otimizando o tempo de espera dos usuários e ampliando as oportunidades de serviço para os parceiros da marca.

"A rápida evolução da IA está transformando a forma como a confiança e a segurança são percebidas em cada interação, viagem e solicitação nas plataformas. Essa inovação não só aprimora as funcionalidades dessas soluções, mas também transforma profundamente a relação com os usuários no Brasil e no mundo. Mais do que uma questão tecnológica, buscamos usar a inovação para oferecer mais conforto, segurança e agilidade a todos", destaca Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Algoritmos permitem, por exemplo, que a inDrive analise o feedback dos usuários, identifique padrões e responda rapidamente a questões emergentes. Para maior segurança, tecnologias como o aprendizado de máquina verificam documentos, facilitando a detecção de fraudes. Além disso, por meio do Pacto de Segurança, uma aliança que formaliza as responsabilidades entre a inDrive no Brasil, motoristas parceiros e passageiros, já são disponibilizadas medidas como reconhecimento facial, validação de identidade, localização em tempo real e um botão de emergência para contato imediato com as autoridades. Tudo potencializado pelo uso de tecnologias de ponta.

Em um mercado global com regulamentações variadas, a inDrive enfrenta desafios, ao mesmo tempo em que se compromete com a privacidade de seus usuários, garantindo o uso ético e responsável dos dados pessoais. A empresa combina inovação tecnológica com uma postura rigorosa em relação à proteção dos dados em sua plataforma. "A integração de IA e Machine Learning é essencial para oferecer um serviço mais eficiente, seguro e conveniente aos nossos usuários. Estamos constantemente aprimorando nossas tecnologias para atender às necessidades em constante evolução do mercado, de passageiros e motoristas parceiros no Brasil e ao redor do mundo", afirma Mazzaferro.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de tecnologia e mobilidade e um dos serviços de viagens online que mais cresce no mundo, disponível em mais de 48 países e 888 cidades ao redor do globo e supera 200 milhões de downloads. Em 2022 e 2023, foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado no mundo. O app oferece, ainda, viagens intermunicipais, fretes, entregas e serviços gerais nos diversos mercados de atuação.

A companhia está sediada em Mountain View, Califórnia (EUA). Opera nos maiores centros regionais nas Américas, Ásia, Oriente Médio, África e países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes). A marca apoia as comunidades locais por meio de seu modelo de pagamento pessoa a pessoa e programas de empoderamento da comunidade, que ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

