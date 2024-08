InfinitePay é uma das líderes de ranking de combate a fraudes digitais no Brasil

Criado pela Silverguard, com base em dados do Banco Central e denúncias do SOS Golpe, ranking "Melhores Antifraudes no Combate a Contas Falsas e Laranjas" destaca eficiência da plataforma de serviços financeiros da CloudWalk. Em julho, InfinitePay ativou 700 mil chaves pix, maior crescimento entre as instituições financeiras

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, destacou-se como uma das empresas mais bem posicionadas no combate a fraudes contra pessoas jurídicas no Brasil. O reconhecimento vem do ranking Melhores Antifraudes no Combate a Contas Falsas e Laranjas, elaborado pela Silverguard, que mensalmente classifica as dez empresas mais preparadas para enfrentar esse desafio.

O ranking apresenta as instituições financeiras com a menor incidência percentual de contas falsas ou laranjas, com o score calculado a partir do número de denúncias no SOS Golpe dividido pelo total de chaves Pix ativas no Banco Central do Brasil. O SOS Golpe é a primeira plataforma de antifraude social do país e conecta gratuitamente milhares de vítimas de golpes com Pix aos bancos de destino diariamente. Nesse ranking, a InfinitePay ocupa a segunda posição.

A conquista veio junto com outro marco para a InfinitePay. Em julho, a plataforma de serviços financeiros da CloudWalk ficou entre as cinco instituições que mais ativaram chaves Pix de clientes no Brasil. De acordo com dados do Banco Central, com mais de 700 mil ativações em julho, a InfinitePay foi a instituição que teve o maior crescimento percentual da base, com um aumento de 25%, chegando à marca de 3,5 milhões de chaves Pix ativas.

De acordo com Álan Dias, Chief Risk and Compliance Officer da CloudWalk, a excelente colocação no ranking reflete o trabalho contínuo da equipe responsável por esses temas na empresa, especialmente o uso intensivo de Inteligência Artificial no combate a fraudes.

"Desenvolvemos sistemas capazes de identificar comportamentos suspeitos tanto de humanos quanto de outros sistemas, o que nos ajuda a evitar transações fraudulentas. É um trabalho realizado com o time de AI e continua sendo uma das áreas mais representativas da empresa", afirma. "Esses números reforçam que estamos liderando a revolução dos pagamentos instantâneos no Brasil, e o Pix é um dos nossos principais indicadores".



Marcia Netto, fundadora e CEO da Silverguard, explica que o objetivo do ranking é incentivar positivamente as equipes de antifraude a agirem rapidamente no bloqueio de contas laranjas e falsas. "O Ranking está se consolidando como uma ferramenta importante no acompanhamento do mercado, e já conseguimos comprovar que o bloqueio rápido, o offboarding, se tornou o novo pilar do antifraude", destaca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488051/InfinitePay.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488052/InfinitePay_CloudWalk.jpg

FONTE InfinitePay