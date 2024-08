INFINOX amplia presença na América Latina e busca mais parcerias

EBENE, Ilhas Maurício, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A INFINOX, reconhecida líder no setor de trading, está expandindo ativamente sua presença na América Latina, aumentando assim as conexões com traders e parceiros locais, garantindo que eles tenham a infraestrutura ideal. Com essa ênfase nas parcerias na América Latina, a INFINOX está fortalecendo sua missão de democratizar o trading globalmente.

"Expandir nossas parcerias é uma progressão natural em nossa missão de fortalecer os traders mundialmente", declarou Moe Padhani, Gerente Comercial da INFINOX. "Reconhecemos o vibrante panorama financeiro na América Latina e estamos entusiasmados em apresentar nossos programas de parceria altamente recompensadores a um público mais amplo. Como parte dessa iniciativa, oferecemos aos nossos clientes da América Latina ofertas personalizadas, de acordo com orçamentos e metas predefinidos, além de bônus e incentivos extras. Com mais de 14.000 parceiros que já usufruem de nossas comissões personalizáveis, essa expansão visa oferecer aos traders soluções de negociação mais eficazes."

Um parceiro de confiança no trading global

Supervisionada pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), a INFINOX fornece o mais alto nível de integridade de negociação aos clientes em todo o mundo. Ela continua a ser uma corretora líder com plataformas premiadas, escritórios em mais de 15 países e um forte foco no atendimento ao cliente. Dos diversos instrumentos de trading às várias opções de conta, a INFINOX fornece aos traders os melhores recursos de que precisam para atingir seus objetivos financeiros.

"Nosso compromisso com o mercado latino-americano se reflete na robusta variedade de recursos que oferecemos", continuou Padhani. "Desde plataformas de negociação avançadas como IX SYNC até nossos programas premium de Afiliados e IB, a INFINOX está aqui para garantir o sucesso de todos os traders. Oferecemos pagamentos diários e um gerente de contas dedicado para que nossos parceiros possam maximizar seus fluxos de receita de forma eficaz. A INFINOX está totalmente dedicada a oferecer oportunidades incomparáveis para que nossos parceiros da América Latina tenham sucesso neste mercado dinâmico."

Sobre a INFINOX

Fundada em 2009, a INFINOX é uma marca de corretagem multirregulada, que oferece uma ampla gama de produtos de trading, com tecnologia própria que desempenha um papel fundamental na capacitação dos clientes no mundo todo e na prestação do apoio de que necessitam para negociar com tranquilidade. Com mais de 900 instrumentos de trading, a INFINOX permite uma jornada de mercado diversificada. A marca também tem vários tipos de conta, além de spreads competitivos, para atender a diferentes necessidades de negociação. Além disso, a INFINOX se distingue por seu suporte premium ao cliente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de vários canais de comunicação.

https://www.infinox.com/fsc/en

FONTE INFINOX