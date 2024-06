Iniciativa pioneira da JTI oferece cuidados gratuitos em saúde e bem-estar para produtores integrados e seus familiares

Programa Saúde e Bem-estar em Campo leva suporte psicológico, assistência social, consultoria de bem-estar além de orientação financeira e jurídica aos produtores integrados

SANTA CRUZ DO SUL, Brasil, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma demonstração de seu contínuo compromisso com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de todos os envolvidos na cadeia produtiva do tabaco, a Japan Tobacco International (JTI) criou o programa Saúde e Bem-Estar em Campo, uma iniciativa pioneira no setor que oferece suporte psicológico, assistência social, consultoria de bem-estar, orientação financeira e jurídica, além de campanhas de educação em saúde para os produtores e produtoras integrados e seus familiares.

Produtora integrada da JTI recebe orientações de saúde e bem-estar diretamente no campo Foto: Divulgação JTI

O Saúde e Bem-estar em Campo é uma das iniciativas do programa de bem-estar da JTI, que completou 10 anos em 2023, e que rendeu à empresa o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, o maior sobre o tema no País, atestando seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos os que fazem parte da sua cadeia produtiva.

"A criação deste projeto, dedicado aos produtores integrados da JTI, teve como base a estratégia da organização, que prioriza as pessoas e destaca os produtores no centro de sua atuação. Nesse contexto, lançamos o programa visando estender o cuidado de saúde e bem-estar aos produtores, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade de vida desse público", afirma Raquel Roth, gerente de Saúde e Serviços Operacionais da JTI.

Através de uma empresa especializada e parceira da JTI, o programa oferece uma gama completa de serviços gratuitos e confidenciais, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde consultoria de bem-estar, com dicas e ferramentas para promover hábitos saudáveis em relação à alimentação, atividade física e sono, até atendimento psicológico e campanhas com foco na prevenção de doenças frequentes, incluindo ainda assessoria para planejamento financeiro e orientação e acompanhamento em questões como direitos trabalhistas, previdência social e acesso a serviços públicos.

Lançado no final de 2023, o programa incluiu visitas de integrantes da área de Saúde e Bem-estar da JTI e técnicos de Agronomia a produtores integrados localizados no Rio Grande do Sul, a fim de promover educação em saúde, abordando as temáticas como a importância da prevenção do câncer de colo de útero, de próstata e de pele, reforçando a importância do uso de protetor solar durante as atividades e a distribuição de kits com o produto.

"No período de compra do tabaco, os produtores se deslocam até as unidades da JTI, o que torna esse momento ideal para reforçarmos os benefícios do programa Saúde e Bem-Estar em Campo e incentivarmos a sua adesão", explica Raquel Roth. "Acreditamos que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade de vida dos produtores e suas famílias", afirma.

Estudos e pesquisas revelam que organizações que implementam ações voltadas para o cuidado com seus colaboradores colhem benefícios significativos, tanto em termos de produtividade quanto de melhora na saúde física, psicológica, social e financeira.

Segundo o relatório sobre saúde mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas mentalmente saudáveis promovem um aumento na produtividade em até 12%. Ao mesmo tempo, colaboradores com altos níveis de satisfação com o ambiente de trabalho estão propensos a ser três vezes mais criativos nas suas tarefas diárias. Programas de bem-estar, que incluem atividades físicas, suporte psicológico, auxílio financeiro e estratégias para equilíbrio entre vida profissional e pessoal são essenciais nesse contexto.

"O Saúde e Bem-Estar em Campo é mais um passo na jornada da JTI em direção a um futuro mais sustentável e próspero. A empresa acredita que o cuidado com as pessoas é fundamental para o sucesso a longo prazo, e está comprometida em oferecer um ambiente de trabalho seguro, saudável e acolhedor para todos os envolvidos em sua cadeia produtiva", completa Raquel Roth.

Sobre a JTI

A Japan Tobacco International (JTI) é uma empresa internacional líder em tabaco e cigarro eletrônico, com operações em mais de 130 países. É proprietária de Winston, segunda marca mais vendida do mundo, e de Camel. Outras marcas globais incluem Mevius e LD. Também é um dos principais players no mercado internacional de cigarro eletrônico e tabaco aquecido com as marcas Logic e Ploom. Com sede em Genebra, na Suíça, emprega mais de 46 mil pessoas e foi premiada com o Global Top Employer por oito anos consecutivos. No Brasil, são mais de 1,2 mil colaboradores em dez Estados. A operação contempla a produção de tabaco – por meio de mais de 12 mil produtores integrados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – compra, processamento e exportação de tabaco, fabricação, venda e distribuição de cigarros em mais de 20 Estados do Brasil. As marcas comercializadas são Winston, American Spirit, Djarum e Camel, esta última também exportada para a Bolívia, assim como a marca LD. É Top Employer Brasil desde 2018 e, em 2022, ficou em #1 no ranking nacional, repetindo a conquista em 2023. Neste mesmo ano, conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW), consolidando-se como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A JTI acredita na liberdade de escolha de seus consumidores. Por isso, disponibiliza amplamente informações sobre as consequências do tabagismo. Saiba mais em www.jti.com/brasil .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450410/Produtora_integrada_da_JTI_recebe_orienta__es_de_sa_de_e_bem_estar_diretamente_no_campo__Cr_dito__Di.jpg

