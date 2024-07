Iniciativas ESG do ABC Brasil são destacadas como case em aula na Universidade de Harvard

SÃO PAULO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil vem investindo em iniciativas de sustentabilidade e mudanças climáticas, alinhadas às melhores práticas ESG do mercado, como o desenvolvimento de metas corporativas e de captação financeira e operações no mercado de capitais – atrelados a critérios sustentáveis. Além disso, em 2023, iniciou a mensuração das suas emissões financiadas, ou seja, aquelas decorrentes da atividade de empréstimo, com o objetivo de entender o perfil de emissão de gases de efeito estufa de seus clientes e, com isso, desenvolver um plano de descarbonização baseado na oferta de produtos e soluções sustentáveis.

Essas iniciativas fazem parte da estratégia do ABC Brasil de se posicionar como um banco que impulsiona o cliente na transição para uma economia de baixo carbono e levaram a instituição a ser convidada para apresentar um case em uma aula na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas do mundo.

Assim, no próximo dia 02 de julho, Fabiana Silva, Head de ESG do ABC Brasil, terá a oportunidade de expor o case durante uma palestra in loco. A aula abordará a importância global dos recursos naturais brasileiros como primordial na implementação de práticas sustentáveis, destacando a contribuição do ABC Brasil para a agenda ESG. O evento acontecerá na Harvard Summer School e reunirá referências do mercado e de diversas organizações com foco na evolução de uma economia verde.

FONTE Banco ABC Brasil