Innoblative anuncia o sucesso do primeiro uso em humanos de seu novo dispositivo eletrocirúrgico para o tratamento do câncer de mama

"Estou entusiasmado por realizar o primeiro caso clínico com o dispositivo SIRA e impressionado com o seu desempenho. Foi extremamente fácil de usar e consegui remover completamente a cavidade após a tumorectomia sem complicações ", afirmou o Dr. Yilmaz. "Isso é incrivelmente empolgante, pois me permitiu tratar facilmente o câncer residual no tecido circundante no momento do procedimento inicial, eliminando a necessidade de meu paciente passar por radioterapia ou reoperações subsequentes. Acredito que este será um divisor de águas com o potencial de tornar a cirurgia de conservação da mama uma opção mais palatável para as pacientes."

O câncer de mama é um problema de saúde global significativo com impacto documentado em todos os países.1 Uma vez diagnosticado, as pacientes são confrontadas com decisões difíceis em relação às opções de tratamento disponíveis. A terapia de conservação da mama (BCT), que inclui cirurgia de conservação da mama (BCS) mais radioterapia, pode ser recomendada. No entanto, o BCS está associado a uma alta taxa de reoperação, com quase um em cada cinco pacientes exigindo um procedimento de acompanhamento dentro de semanas após a excisão inicial para tratar o câncer residual.2 Além disso, a radioterapia subsequente pode ser complicada com tratamentos frequentes ao longo de várias semanas ou meses e o potencial para uma série de efeitos colaterais desagradáveis. Muitos pacientes optam por uma abordagem mais drástica e se submetem a uma mastectomia para evitar essas preocupações e aliviar os medos de recorrência futura.

O dispositivo SIRA da Innoblative visa superar esses desafios e oferecer uma melhor opção de tratamento para candidatos a BCS. Seu aplicador descartável de uso único é projetado especificamente para ablação intraoperatória de tecidos moles, incluindo potencial câncer residual pós-lumpectomia. Com uma forma esférica única, o eletrodo SIRA distribui circunferencialmente energia de radiofrequência (RF) para toda a cavidade e produz profundidades de ablação reprodutíveis para fornecer maior confiança de um efeito térmico consistente. A ablação por radiofrequência (RF) foi demonstrada em vários estudos clínicos de longo prazo para reduzir as reoperações e pode reduzir a recorrência local no tratamento do câncer de mama. No entanto, os dispositivos de RF convencionais não são otimizados para tratar cavidades de lumpectomia e podem levar a profundidades de tratamento variáveis e ablações incompletas.

"Obrigado ao Dr. Yilmaz e sua equipe pela conclusão perfeita deste caso inédito em humanos", comentou Richard Stark, CEO da Innoblative. "Este é um momento emocionante, pois a Innoblative faz a transição para uma empresa comercial. Estamos ansiosos para expandir essa experiência clínica inicial, o que nos aproxima um pouco mais do fornecimento dessa tecnologia significativa a pacientes com câncer de mama."

Sobre a Innoblative

A Innoblative é uma empresa de dispositivos médicos dedicada a inovar soluções de energia avançada que melhoram a forma como os médicos tratam o câncer de mama e outras doenças dos tecidos moles. Para mais informações, visite Innoblative.com.

O Dispositivo SIRA® recebeu a Designação de Avanço da FDA para o uso em BCS e ainda não está disponível para venda nos Estados Unidos para uso em BCS.

