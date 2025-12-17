InPlanet fecha acordo para entregar 28.500 créditos de intemperismo acelerado para a Microsoft, promovendo remoção duradoura de carbono e benefícios para a agricultura regenerativa no Brasil

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A InPlanet, pioneira em Intemperismo Acelerado de Rochas (ERW), anunciou hoje que firmou um acordo com a Microsoft para remover mais de 28.500 toneladas de CO₂ entre 2026 e 2028. Esta compra amplia o compromisso da Microsoft com o ERW no Brasil.

O ERW, aplicação de rochas silicatadas finamente trituradas no solo, está se destacando como uma abordagem promissora dentro da remoção de carbono e da agricultura regenerativa. O processo captura o CO₂ atmosférico enquanto melhora a saúde do solo e apoia a resiliência dos ecossistemas a longo prazo. Este acordo reforça a pesquisa científica da InPlanet e as condições favoráveis do Brasil para o intemperismo em grande escala. Além disso, destaca o papel da agricultura tropical na ação climática global, ilustrando como a remoção de carbono de alta integridade pode apoiar a resiliência ambiental e a sustentabilidade da agricultura.

Benefícios Agronômicos e Climáticos Demonstrados

Os projetos da InPlanet demonstraram melhorias mensuráveis para a agricultura e o clima nos últimos 24 meses. Lavouras tratadas com remineralizadores de rochas silicatadas apresentaram aumento na fertilidade do solo, redução no uso de fertilizantes e diminuição da aplicação de calcário. Juntas, essas descobertas indicam que o ERW oferece benefícios agronômicos enquanto apoia a remoção duradoura de carbono.

"Como parte deste acordo com a Microsoft, podemos aprofundar nossa pesquisa científica e validar ainda mais o Intemperismo Acelerado de Rochas sob condições reais," disse Felix Harteneck, Cofundador e CEO da InPlanet. "Nossa equipe está monitorando todos os aspectos, desde a química do solo até os sistemas hídricos locais, para garantir que cada tonelada de CO₂ seja rigorosamente contabilizada. Os insights que ganharemos com esses projetos irão aprimorar nossos métodos de medição e verificação, estabelecendo um padrão ainda mais alto de transparência na remoção de carbono. No final, trata-se de construir confiança: queremos que cada stakeholder saiba que cada crédito que entregamos é fundamentado em ciência sólida e proporciona benefícios climáticos permanentes."

Hoje, a InPlanet opera o maior programa de ERW do Brasil, medido pela área total de terras tratadas, com mais de 12.000 hectares, uma área comparável ao tamanho de São Francisco. Além disso, o clima tropical do Brasil acelera o intemperismo silicatado em comparação com muitas regiões temperadas, aumentando o impacto e a escalabilidade do ERW nos trópicos.

Verificação Independente sob Padrões Reconhecidos

Após a entrega dos primeiros créditos de ERW verificadamente independentes do mundo, todos os créditos sob este acordo serão emitidos conforme o rigoroso Protocolo de Intemperismo Acelerado da Isometric e listados publicamente no Registro Isometric. Os dados do projeto, de forma anonimizada, também serão compartilhados por meio do ERW Data Quarry da Cascade Climate, para apoiar a transparência e a pesquisa científica no setor.

"O compromisso da InPlanet com medição e monitoramento fortalece a integridade dos créditos de remoção de carbono de intemperismo acelerado, que contribuirão para a meta da Microsoft de se tornar carbono negativa até 2030," disse Phillip Goodman, Diretor de Portfólio de Remoção de Carbono. "Isso ilustra como a aplicação de rocha silicatada nos solos pode trazer benefícios para os agricultores, melhorando a saúde do solo e apoiando a produtividade. O intemperismo acelerado é um caminho promissor para a remoção de carbono de alto impacto, e estamos animados com seu potencial para contribuir com resultados climáticos duradouros e positivos."

Por meio deste acordo, a Microsoft contribui para soluções climáticas que apoiam as comunidades agrícolas brasileiras. Ao comprar créditos de ERW, a Microsoft ajuda a promover a melhoria da qualidade do solo, maior produtividade agrícola, fortalecimento da segurança alimentar e avanço das práticas agrícolas regenerativas em todo o Brasil.

Sobre a InPlanet

A InPlanet é uma empresa AgTech pioneira no Intemperismo Acelerado de Rochas (ERW) como uma solução cientificamente rigorosa para a remoção duradoura de dióxido de carbono e agricultura regenerativa. Ao aplicar rochas silicatadas finamente trituradas nos solos tropicais, a InPlanet acelera processos naturais de intemperismo que sequestram permanentemente o CO₂, enquanto melhora a fertilidade do solo, aumenta a produtividade das colheitas e reduz a necessidade de insumos agrícolas. Fundada em 2022, a InPlanet atua no Brasil e na Alemanha, com mais de 70% de sua equipe baseada no Brasil. Em dezembro de 2024, a InPlanet entregou os primeiros créditos de remoção de carbono ERW independemente verificados do mundo, que receberam uma classificação pós-emissão "A" da BeZero Carbon.

