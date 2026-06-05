Inscrições para a categoria Produtora Rural do Prêmio Mulheres do Agro são prorrogadas até 17 de junho

SÃO PAULO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- As inscrições para produtoras rurais da 9ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, promovido pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), foram prorrogadas até o dia 17 de junho. A iniciativa reconhece o protagonismo feminino no campo e valoriza trajetórias de mulheres que lideram propriedades de pequeno, médio ou grande porte, com foco em gestão, inovação e boas práticas agrícolas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da premiação.

Para concorrer, as candidatas devem comprovar sua atuação com base nos pilares de sustentabilidade, governança e impacto social. As inscrições serão avaliadas por uma banca composta por especialistas de instituições públicas e privadas do setor. As vencedoras serão anunciadas durante a cerimônia de premiação, que ocorrerá em agosto de 2026, em São Paulo, reforçando a comemoração dos 130 anos da Bayer no Brasil.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

Sobre a ABAG

Com mais de 3 décadas de atuação, a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) é a única entidade que reúne, em uma só voz, todos os elos da cadeia produtiva, do campo à indústria, distribuição e serviços. Promove uma visão integrada e de futuro para o agronegócio brasileiro, fomentando o desenvolvimento sustentado e a bioeconomia, ao mesmo tempo em que aproxima o setor de seus principais públicos estratégicos. A ABAG tornou-se referência na articulação de alianças nacionais e internacionais, estimulando conexões, diálogos e inovação, mobilizando a força de suas mais de 80 associadas para dinamizar o setor e ampliar o protagonismo de toda a cadeia.

FONTE Bayer