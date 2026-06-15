Inscrições para o Oracle Next Education entram na reta final com bolsas gratuitas em IA

Programa gratuito da Oracle oferece imersão prática de 5 dias para ensinar jovens a construir seu primeiro Agente de IA e acelerar a entrada no mercado de trabalho



SÃO PAULO, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Oracle entra na reta final das inscrições para a 10ª edição do Oracle Next Education (ONE), seu programa gratuito de capacitação em tecnologia com foco em inteligência artificial. Após impactar mais de 600 mil pessoas em toda a América Latina, a iniciativa oferece 32 mil bolsas de estudo e uma imersão prática de cinco dias para formar profissionais capazes de desenvolver seu primeiro Agente de IA e aplicar a tecnologia em desafios reais de negócios, ampliando suas oportunidades de entrada no mercado de trabalho.

O programa é voltado para pessoas a partir de 18 anos que buscam ingressar ou migrar para o mercado de tecnologia, mesmo sem experiência prévia. Em parceria com a Alura e a FIAP, o ONE conta com um processo seletivo inovador baseado em uma imersão prática de cinco dias, durante a qual os participantes aprendem a construir e implementar seu primeiro Agente de IA.

A formação completa prepara os alunos para os desafios reais do mercado, com trilhas que aprofundam conhecimentos em tecnologias como LangChain e RAG, além de oferecer preparação para a certificação OCI AI Foundation Associate.

"O futuro do trabalho será de quem entende como aplicar a IA para gerar valor. Com o ONE, estamos respondendo a essa demanda urgente, acelerando a empregabilidade e o desenvolvimento de uma competência fundamental para qualquer carreira", afirma Amanda Gelumbauskas, Head do Oracle Next Education na América Latina.

A estratégia do programa reconhece a IA como uma competência transversal, essencial para todas as áreas de uma empresa. Por isso, para o segundo semestre, está planejada a trilha "ONE AI for Business", focada em capacitar profissionais de áreas como marketing, finanças e RH a identificar oportunidades e liderar projetos de Inteligência Artificial.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do programa: https://www.oracle.com/br/education/oracle-next-education/.

Sobre a Oracle

A Oracle oferece conjuntos integrados de aplicações e infraestrutura autônoma e segura na Oracle Cloud. Para mais informações sobre a Oracle (NYSE: ORCL), visite www.oracle.com.br.

Marcas Registradas

Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle Corporation

Contato: [email protected] | Fabíola Primilla

FONTE Oracle