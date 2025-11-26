insMind lança o AI Agent para uma criação visual mais inteligente e flexível

A partir de um único prompt, crie imagens e vídeos gerados por IA em um fluxo contínuo - mais rápido e fácil do que nunca.

SINGAPURA, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A insMind, uma plataforma baseada em IA para criação de imagens e vídeos, anunciou hoje o lançamento do insMind AI Agent, um recurso projetado para simplificar e ampliar a criação visual. Com um prompt, os usuários podem gerar instantaneamente imagens, vídeos e outras tarefas visuais dentro de um fluxo de produção contínuo.

Por dentro da insMind: como o AI Agent simplifica a criação visual

insMind AI Agent: crie imagens e vídeos gerados por IA em uma tela

Chat e criação sem esforço no One Canvas

A insMind integra a geração de imagens, edição e criação de vídeos em um fluxo de trabalho unificado. Através do chat ao vivo, o AI Agent interpreta os prompts, esclarece a direção, organiza ideias e fornece sugestões. Os usuários podem refinar, comparar e animar recursos visuais no mesmo espaço, garantindo uma experiência criativa tranquila.

Edite, refine e explore sem limites

Dentro do insMind Canvas, cada visual é editável e expansível. Os usuários podem ajustar texto, layout, cores e estilos, gerar imagens ou variações semelhantes e refinar vídeos diretamente por meio do chat. Isso permite a exploração contínua à medida que as ideias evoluem.

Excelentes modelos de IA, execução mais inteligente

O AI Agent reúne os principais modelos de vídeo e imagem de IA, incluindo GPT-4o, Nano Banana, Recraft, Sora 2, VEO 3, Wan 2.5, Hailuo e Kling AI em uma única plataforma. Ele analisa cada prompt para identificar a intenção e aciona automaticamente o modelo correto, simplificando os fluxos de trabalho e reduzindo as etapas manuais.

Modelos de IA prontos para necessidades reais

A insMind oferece mais de 100 modelos de IA em e-commerce, marketing de mídia social e design de produtos. Os usuários podem fazer upload de imagens, atualizar prompts e gerar rapidamente imagens profissionais alinhadas com as necessidades práticas.

Crie Conjuntos de Produtos para E-commerce

O AI Agent também cria conjuntos de produtos consistentes adaptados aos padrões do mercado. Ao analisar imagens de referência e estilos de tendências em plataformas como a Amazon, ela produz recursos visuais que correspondem ao tamanho, estilo e requisitos visuais.

"Com o AI Agent, nosso objetivo é tornar a criação visual tão fácil quanto a inspiração", disse James Miller, gerente de produto da insMind. "A partir de um único esboço e prompt, os usuários agora podem gerar campanhas de imagem e vídeo completas - mais rápidas, inteligentes e prontas para uso."

Sobre a insMind

A insMind é uma plataforma criativa de IA baseada em Singapura que permite aos usuários produzir imagens e vídeos de alta qualidade em minutos. Ela unifica modelos avançados de IA para tornar a criação visual mais rápida, simples e acessível em todo o mundo.

