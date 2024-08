INSTITUTIONAL INVESTOR RESEARCH ANUNCIA O RANKING LATIN AMERICA EXECUTIVE TEAM 2024

Empresas se destacaram pela excelência em liderança executiva, programas de Relações com os Investidores, Governança Corporativa e práticas ESG, mesmo em um ano desafiador

NOVA IORQUE, Brasil, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Institutional Investor Research (II Research) divulgou os resultados da sua 15ª Pesquisa Anual sobre o Time Executivo da América Latina. O levantamento, realizado entre fevereiro e março deste ano, contou com a participação de 1.141 investidores, gestores de portfólio e analistas de 505 empresas votantes.

Os participantes avaliaram um total de 322 empresas e 1.013 profissionais em 16 setores distintos. A pesquisa destacou os principais CEOs, CFOs e Diretores de Relações com Investidores, além de avaliar as apresentações para analistas, os conselhos das companhias, programas de Relações com Investidores e as melhores práticas ESG da América Latina que melhor sustentam os padrões de governança corporativa e facilitam o investimento.

Mais de 100 empresas foram reconhecidas e conquistaram posições nas categorias mencionadas acima, destacando-se no ranking. Dentre essas, 51 receberam o título de "Empresa Mais Honrada". O reconhecimento é baseado no sucesso acumulado nas classificações, alcançando posições entre os três primeiros lugares em categorias suficientes para atender aos requisitos de pontuação mínimos. As empresas premiadas serão homenageadas na Cerimônia de Premiação Inaugural de Ações da América Latina & Jantar, que ocorrerá no dia 05 de setembro de 2024, no Park Hyatt em Nova York, reunindo renomados analistas de sell-side e gestoras de investimento.

"Observamos uma leve melhora nas taxas de participação na pesquisa corporativa anual da América Latina, destacando a seriedade de questões centrais como a inflação persistente, a implementação variada de políticas monetárias, as dinâmicas comerciais e a incerteza decorrente das eleições políticas. Por outro lado, o forte crescimento econômico em certas regiões e a ênfase nas inovações tecnológicas aumentaram a confiança. As perspectivas de crescimento variam significativamente de país para país e de setor para setor, o que se reflete claramente em nossos resultados," avalia Ursula Kizy, Diretora de Relações com Investidores das Américas na II Research.

Variações no Desempenho Setorial em 2024

Em 2024, foi observado um notável aumento do interesse dos investidores em setores como Cimentos e Construção, Educação, Setor Financeiro (não bancário), Papel e Celulose, e Imobiliário. Em contraste, setores como Agronegócio, Bens de Capital, Saúde, Metais e Mineração, Petróleo; Gás e Petroquímicos, Tecnologia; Mídia e Telecomunicações e Transporte enfrentaram uma redução no interesse dos investidores.

Destaques dos Resultados

Os destaques incluem os vencedores tanto dos rankings da América Latina quanto da América Latina (exceto Brasil).

CEOs:

Armando Torrado , Alsea (México)

, (México) Marcelo Battistella Bueno , Anima Holding ( Brasil )

, ( ) Arturo Gutierrez Hernandez , Arca Continental (México)

, (México) Fernando Gonzalez Olivieri , Cemex (México)

, (México) Lorenzo Dominique Berho Carranza , Corp. Inmobiliaria Vesta (México)

, Corp. Inmobiliaria Vesta (México) Fabio Cury , Cury Construtora e Incorporadora ( Brasil )

, ( ) Fabrizio Barderi, Enel Chile ( Chile )

( ) Augusto Miranda , Equatorial Energia ( Brasil )

, ( ) Jose Marcos Ramirez Miguel , Grupo Financiero Banorte ( Mexico )

, ( ) Bruno Lemos Ferrari , Grupo Oncoclinicas ( Brasil )

, ( ) Milton Maluhy Filho , Itaú Unibanco Holding ( Brasil )

( ) Gilberto Tomazoni, JBS ( Brasil )

( ) Roberto Alvo , LATAM Airlines Group ( Chile )

, ( ) Bruno Lasansky , Localiza Rent a Car ( Brasil )

, ( ) Marcos Galperin , MercadoLibre ( Argentina )

, ( ) Fabio Barbosa , Natura & Co. ( Brasil )

, ( ) David Velez , Nu Holdings ( Brasil )

, ( ) Roberto Monteiro , PRIO ( Brasil )

, ( ) Jose Antonio Correa Etchegaray , Qualitas Controladora ( Mexico )

, ( ) Ricardo Ramos , Sociedad Quimica y Minera de Chile ( Chile )

, ( ) Walter Schalka , Suzano ( Brasil )

, ( ) Maximo Vedoya , Ternium ( Argentina )

, ( ) Eduardo Bartolomeo , Vale ( Brasil )

, ( ) Miguel Galuccio, Vista Energy (México)

(México) Harry Schmelzer Jr. , WEG ( Brasil )

CFOs:

Atila da Cunha , Anima Holding ( Brasil )

, ( ) Emilio Marcos Charur , Arca Continental (México)

, (México) Maher Al Haffar , Cemex (México)

, (México) Juan Felipe Sottil Achutegui , Corp. Inmobiliaria Vesta (México)

, (México) Joao Mazzuco , Cury Construtora e Incorporadora ( Brasil )

, ( ) Giuseppe Turchiarelli , Enel Chile ( Chile )

, ( ) Leonardo Lucas , Equatorial Energia ( Brasil )

, ( ) Rafael Arana de la Garza , Grupo Financiero Banorte (México)

, (México) Cristiano Affonso Ferreira de Camargo , Grupo Oncoclínicas ( Brasil )

, ( ) Alexsandro Broedel Lopes , Itaú Unibanco Holding ( Brasil )

, ( ) Guilherme Perboyre Cavalcanti, JBS ( Brasil )

( ) Ramiro Alfonsin , LATAM Airlines Group ( Chile )

, ( ) Rodrigo Tavares , Localiza Rent a Car ( Brasil )

, ( ) Martin de los Santos, MercadoLibre ( Argentina )

los Santos, ( ) Guilherme Strano Castellan , Natura & Co. ( Brasil )

, ( ) Guilherme Lago , Nu Holdings ( Brasil )

, ( ) Milton Neto , PRIO ( Brasil )

, ( ) Bernardo Risoul Salas, Qualitas Controladora (México)

(México) Gerardo Illanes , Sociedad Quimica y Minera de Chile ( Chile )

, ( ) Marcelo Bacci , Suzano ( Brasil )

, ( ) Pablo Brizzio, Ternium ( Argentina )

( ) Gustavo Pimenta , Vale ( Brasil )

, ( ) Pablo Vera Pinto , Vista Energy (México)

, (México) Paulo Garcia , Wal-Mart de Mexico (México)

, (México) Andre Luis Rodrigues , WEG ( Brazil )

Empresas com os Programas de RI e ESG mais notáveis:

Alsea (México)

(México) Anima Holding ( Brasil )

( ) Cemex (México)

(México) Colbun ( Chile )

( ) Corp. Inmobiliaria Vesta (México)

(México) Cury Construtora e Incorporadora ( Brasil )

( ) Enel Chile ( Chile )

( ) Equatorial Energia ( Brasil )

( ) Fomento Económico Mexicano (México)

(México) Grupo Aeroportuario del Pacífico (México)

(México) Grupo Financiero Banorte (México)

(México) Grupo Oncoclínicas ( Brasil )

( ) Itaú Unibanco Holding ( Brasil )

( ) JBS ( Brasil )

( ) LATAM Airlines Group ( Chile )

( ) Localiza Rent a Car ( Brasil )

( ) MercadoLibre ( Argentina )

( ) Natura & Co. ( Brasil )

( ) Nu Holdings ( Brasil )

( ) PRIO ( Brasil )

( ) Qualitas Controladora (México)

(México) Sociedad Química y Minera de Chile ( Chile )

( ) Suzano ( Brasil )

( ) Ternium ( Argentina )

( ) Vale ( Brasil )

( ) Vista Energy (México)

(México) WEG ( Brasil )

As empresas listadas a seguir atingiram o status de All-Star, alcançando a primeira posição no ranking combinado em cinco das sete categorias de seus respectivos setores na pesquisa do Time Executivo da América Latina 2024:

Sociedad Quimica y Minera de Chile ( Chile ) (Agronegócio)

( ) (Agronegócio) WEG ( Brasil ) (Bens de Capital)

( ) (Bens de Capital) Cemex (México) ( Cimento e Construção)

(México) ( e Construção) Anima Holding ( Brasil ) (Educação)

( ) (Educação) Equatorial Energia ( Brasil ) (Energia Elétrica e Outras Utilidades)

( ) (Energia Elétrica e Outras Utilidades) Itaú Unibanco Holding ( Brasil ) (Bancos Financeiros)

( ) (Bancos Financeiros) Nu Holdings ( Brasil ) (Bancos Não Financeiros)

( ) (Bancos Não Financeiros) Grupo Oncoclínicas ( Brasil ) (Saúde)

( ) (Saúde) Vale ( Brasil ) (Metais e Mineração)

( ) (Metais e Mineração) PRIO ( Brasil ) (Petróleo, Gás e Petroquímicos)

( ) (Petróleo, Gás e Petroquímicos) Suzano ( Brasil ) (Papel e Celulose)

( ) (Papel e Celulose) Cury Construtora e Incorporadora ( Brasil ) (Imobiliário)

( ) (Imobiliário) Natura & Co. (Brasil) (Varejo)

(Brasil) (Varejo) MercadoLibre ( Argentina ) (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações)

( ) (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações) Localiza Rent a Car ( Brasil ) (Transporte).

Para consultar a lista completa dos vencedores e obter mais informações sobre a metodologia do estudo, acesse: Institutional Investor Research.

Sobre a Institutional Investor

Há mais de 50 anos, a Institutional Investor conduz pesquisas independentes com profissionais globais de investimentos, avaliando e classificando os principais prestadores de serviços de venda, gestores de ativos, CEOs, CFOs, Diretores de Relações com Investidores e Programas de RI na Europa, EMEA (Leste Europeu, Oriente Médio e África), Ásia-Pacífico, América do Norte e América Latina. Nossas pesquisas capturam, de forma independente, as avaliações de empresas, profissionais de investimentos e executivos de gestores de investimentos, bancos, instituições de pesquisa e emissores corporativos. Essas análises detalhadas fornecem comparações anuais, orientando a tomada de decisões estratégicas e aprimorando a gestão de recursos e processos.

