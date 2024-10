Instituto Internacional Sem Fronteiras amplia B2B com revenda de produtos de beleza

Cosméticos são produzidos com extratos naturais de alta qualidade; 15% do faturamento é destinado às ações sociais do Silo do Alimento

BARUERI, Brasil e SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Internacional Sem Fronteiras (IISF) está ampliando sua atuação no mercado B2B, oferecendo uma oportunidade única para empresas interessadas em revender suas linhas de produtos de beleza e cuidados pessoais. Alinhada ao propósito do Silo do Alimento, entidade assistencial para a qual o IISF destina 15% de seu faturamento bruto, a expansão visa proporcionar aos parceiros comerciais a chance de integrar negócios rentáveis com responsabilidade social.

Os produtos disponíveis para revenda são oferecidos em diversas opções em duas linhas principais, definidas pela composição dos produtos: Mel ou Limão Siciliano com Própolis. Entre as opções estão shampoos, condicionares, sabonetes líquidos para mãos e corpo, todos em bisnagas com 250 ml, além da Pomada Própolis para a pele, em pote com 30g, e a Cera Labial de Mel, em stick de 4g.

Os produtos usam em suas fórmulas mel puro e extrato de própolis, não são testados em animais, não possuem parabenos e a bisnaga é produzida com plástico "I'm Green". O mel hidrata e nutre a derme, além de estimular a produção de colágeno. Já o própolis acalma e regenera a derme, tem função analgésica e cicatrizante. Alivia sintomas pós procedimentos estéticos como inchaço, vermelhidão e irritabilidade. Também restaura a barreira cutânea, alivia queimaduras e possui propriedades fungicidas, antibacterianas e anti-inflamatórias.

Para se tornar um parceiro revendedor do IISF, é necessário realizar um pedido mínimo de ao menos 40 unidades de produtos variados. "Nosso modelo de negócios é flexível e acessível, permitindo que diversas empresas possam se tornar uma parceira, desde que possua um espaço de vendas voltado para a classe A e B e se identifique com a plataforma do Silo do Alimento," explica o Dr. Antonio Flávio Onofre, fundador do Instituto Internacional.

A área de atuação do IISF não se limita ao território nacional, abrangendo também outros países. "Estamos preparados para atender todas as regiões do Brasil e também outros mercados internacionais. Nosso objetivo é levar os benefícios dos nossos produtos e nosso compromisso social para o maior número possível de pessoas," acrescenta Dr. Onofre.

Os principais nichos para a revenda dos cosméticos do IISF são lojas, salões de beleza e clínicas estéticas e SPAs. Com produtos de alta qualidade que combinam ingredientes naturais como mel e própolis, os revendedores têm a oportunidade de oferecer soluções diferenciadas para seus clientes, garantindo satisfação e fidelidade.

"A parceria com o IISF vai além da simples comercialização de produtos; trata-se de fazer parte de um movimento que visa o bem-estar e a sustentabilidade. Cada venda contribui diretamente para o Silo do Alimento, reforçando nosso compromisso com a responsabilidade social," afirma o Dr. Antonio do IISF.





Sobre o Instituto Internacional Sem Fronteiras e o Silo do Alimento:

O Instituto Internacional Sem Fronteiras foi fundado em 2022 e é presidido pelo psicanalista Dr. Antonio Flávio Onofre. É uma empresa privada, voltada ao princípio vital de servir ao próximo.

Com sede em Alphaville, na Grande São Paulo, o IISF destaca-se por sua linha de joias em prata de lei 925 e pela linha de cosméticos. O maior compromisso do IISF é com a transparência, evidenciada pela destinação de 15% do valor bruto das vendas de seus produtos ao Silo do Alimento, plataforma que fornece alimentos e suprimentos para famílias vulneráveis, 100% financiada com os repasses do Instituto. A contabilidade do IISF está aberta a quem quiser.

O Silo do Alimento, com unidades de apoio em S.J. do Rio Preto-SP e Palmas-TO, não aceita doações de produtos ou dinheiro e conta com instituições e agentes locais voluntários para identificar e entregar os itens às famílias em situação de vulnerabilidade. A meta da plataforma é chegar a 23 unidades de apoio pelo Brasil e está aberta para expandir suas atividades para outros países, onde existam pessoas necessitadas de apoio.

