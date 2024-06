Instituto Lojas Renner amplia capacitação de mulheres refugiadas com novas turmas e possibilidade de contratações

Parceria com a ONU tem foco em promover qualificação profissional e já beneficiou cerca de 550 mulheres desde 2016

PORTO ALEGRE, Brasil, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Lojas Renner, pilar social da Lojas Renner S.A., vai apoiar a nova edição do programa Empoderando Refugiadas, que prevê pelo menos cinco turmas até o final do ano. Os cursos, com início entre os meses de junho e agosto, têm o objetivo de preparar mulheres em situação de refúgio para o mercado de trabalho brasileiro e sensibilizar empresas para a importância de compor equipes diversas e inclusivas.

Parceria do Instituto Lojas Renner com a ONU já beneficiou cerca de 550 mulheres desde 2016 (crédito da imagem: Divulgação/Instituto Lojas Renner)

O programa Empoderando Refugiadas é uma iniciativa em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o Pacto Global da ONU no Brasil e a ONU Mulheres. Desde o surgimento do projeto, em 2016, mais de 500 refugiadas já foram capacitadas em turmas com foco em atendimento de vendas no varejo e visual merchandising, em diferentes regiões do país. Em 2024, pelo menos outras 100 mulheres são beneficiadas nas cidades de São Paulo (SP), Brasília (DF) e Boa Vista (RR).

Há ainda uma novidade: a turma da capital paulista será a primeira dedicada à capacitação em corte e costura, realizada junto com fornecedores da Lojas Renner S.A. e com o SENAI. As aulas em São Paulo começam nesta semana, como parte das comemorações pelo Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho.

Além de frequentarem as aulas e obterem o certificado de qualificação profissional, as alunas da capital paulista terão a oportunidade de participar de uma Feira de Empregabilidade, que também contará com o apoio do Instituto Lojas Renner, para aumentar suas chances de encontrar uma colocação no mercado de trabalho. A própria Lojas Renner S.A. já contratou aproximadamente 120 refugiadas ao longo de toda a trajetória do programa, para atuar em diferentes marcas de seu ecossistema. Este ano, a previsão é seguir recrutando talentos.

"Somos parceiros do Empoderando Refugiadas desde o seu início e seguimos, ano após ano, renovando nosso apoio ao projeto, pois acreditamos no potencial transformador da cadeia de moda. Sabemos da importância de oferecer condições para que mulheres em situação de refúgio sigam sua vida com dignidade no nosso país, ressignificando suas vidas e a de suas famílias", comenta o diretor executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto.

Sobre o Instituto Lojas Renner

O Instituto Lojas Renner ( www.institutolojasrenner.org.br ) desenvolve e apoia projetos que promovem o protagonismo econômico e social da mulher no ecossistema de moda. Desde sua fundação, em 2008, já investiu mais de R$ 90 milhões – oriundos das verbas repassadas pela varejista e provenientes de leis de incentivo fiscal. Os recursos possibilitaram o apoio a mais de 1 mil projetos espalhados pelo país, beneficiando mais de 260 mil pessoas. O Instituto Lojas Renner contribui com o selo Re, que representa o compromisso da companhia com a moda responsável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448738/foto_turma_empoderando_refugiadas_01_credito_divulgacao.jpg

