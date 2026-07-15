Instituto Lojas Renner celebra 18 anos com expansão do impacto social e execução orçamentária recorde

Segundo relatório de 2025 divulgado neste mês, a organização beneficiou mais de 227 mil pessoas, ampliou o investimento social frente a 2024 e consolidou o coinvestimento como modelo de atuação

SÃO PAULO, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto Lojas Renner (ILR), organização da sociedade civil cuja mantenedora é a Lojas Renner S.A., fechou 2025 como o ano de maior execução orçamentária de sua história e chega a 2026, quando completa 18 anos, com resultados que reforçam o amadurecimento de seu modelo de investimento social. No último ano, o Instituto beneficiou diretamente mais de 227 mil pessoas, cerca de 171 mil delas mulheres, concluiu 23 iniciativas e apoiou 320 organizações da sociedade civil.

Instituto Lojas Renner transforma a vida de mulheres e comunidades por meio da moda (Divulgação)

O período também marcou um salto na trajetória de quase duas décadas. O total investido pelo Instituto desde a sua fundação, em 2008, passou de mais de R$ 99,5 milhões, acumulados até 2024, para R$ 129,366 milhões, distribuídos em 1.043 iniciativas apoiadas ou executadas ao longo de sua história. No campo financeiro, o investimento em iniciativas alcançou o valor de R$ 26,25 milhões, o maior volume de execução orçamentária da trajetória da organização.

Por trás dos números está a evolução e a consolidação da atuação do Instituto, que vêm sendo desenvolvidas continuamente. Mais da metade das iniciativas de inclusão socioprodutiva do último ano foi realizada em coinvestimento com outros financiadores, modelo que se firmou como estratégia central e que possibilita ampliação do alcance, sustentabilidade e impacto das ações. À atuação direta somaram-se mais de R$ 17 milhões em doações não financeiras destinadas a 243 organizações sociais, reforçando a lógica de mobilizar diferentes fontes de recursos em rede.

Segundo Eduardo Ferlauto, Diretor de Sustentabilidade da Lojas Renner S.A. e Diretor Executivo do Instituto Lojas Renner, completar 18 anos representa um marco importante na trajetória do Instituto. "Os resultados de 2025 refletem a maturidade desse modelo e a nossa capacidade de responder os desafios sociais relevantes, sempre com foco na geração de oportunidades para mulheres e comunidades. Fortalecemos nossa atuação em rede e nossas parcerias, conectando diferentes recursos para ampliar o alcance e o impacto positivo das iniciativas", afirma o executivo.

Entre os principais resultados de 2025 está a resposta à retomada do Rio Grande do Sul. Após as enchentes de 2024, o Instituto direcionou a maior parte de suas iniciativas ao apoio à retomada socioeconômica de mulheres e comunidades atingidas, com foco na geração de renda para o público feminino e no fortalecimento de organizações sociais.

Nesse sentido, um exemplo foi o programa Varejo Social RS, iniciativa que acelera bazares de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) como instrumento de fortalecimento institucional e geração de receita própria. Viabilizada por meio do Pró Social, do Governo do Estado do RS, apoiou organizações gaúchas de 13 municípios a se reerguerem por meio do investimento financeiro, revitalização de espaços, capacitação e apoio ao desenvolvimento institucional das organizações - seus bazares registraram alta de 135% no fluxo de clientes e de 114% no faturamento médio mensal. Já o Gurias Conectadas, iniciativa do Instituto, em parceria com o CIEE-RS, voltada à inclusão digital e à formação de jovens mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, atendeu 220 jovens na intersecção entre moda e tecnologia; e o Linhas do Recomeço, executado pela Aliança Empreendedora, apoiou costureiras de reparo a retomar seus negócios, com 615 mulheres certificadas.

O voluntariado corporativo acompanhou este movimento positivo: 875 voluntários dedicaram mais de 1,7 mil horas a ações que apoiaram o protagonismo feminino e o desenvolvimento social de comunidades. Olhando à frente, 2025 também marcou o início da construção do novo ciclo estratégico 2026–2028 do Instituto, desenhado com apoio técnico do IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), que aprofunda a atuação em rede e a estratégia de parcerias e coinvestimento.

O Relatório Anual 2025 completo do Instituto Lojas Renner está disponível na página de publicações do site da organização.

Sobre o Instituto Lojas Renner

Fundado em 2008, o Instituto Lojas Renner (www.instituto lojas renner.org.br) é uma organização da sociedade civil cuja mantenedora é a Lojas Renner S.A. Com o propósito de transformar a vida de mulheres e comunidades por meio da moda, atua em duas frentes: inclusão socioprodutiva de mulheres e relacionamento com as comunidades, realizando aportes de recursos diversificados e articulando parcerias e conexões que fortalecem as iniciativas. Desde sua criação, já investiu mais de R$129 milhões em mais de 1 mil projetos espalhados pelo país, beneficiando cerca de 220 mil pessoas apenas em 2025.

FONTE Instituto Lojas Renner