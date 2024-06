Instituto Lojas Renner lança edital para acelerar bazares sociais

Iniciativa oferecerá capacitação e destinará o total de R$ 120 mil em apoio financeiro a 12 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), por meio de edital público

PORTO ALEGRE, Brasil, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Lojas Renner, pilar social da Lojas Renner S.A., acaba de anunciar o lançamento do Edital Varejo Social – Edição RJ/SP, que abrangerá os estados de Rio de Janeiro e São Paulo, incluindo todos os seus municípios. O projeto vai beneficiar 12 Organizações da Sociedade Civil (OSC's) que possuem bazar social permanente como forma de captação de recursos para atuarem em prol do protagonismo feminino. A seleção será feita através de edital público.

As OSC's escolhidas participarão do Programa de Aceleração de Bazares Sociais de OSC's, com as seguintes etapas de execução: o processo formativo, com 22 horas-aula, que irá abordar temas como captação de recursos, vendas, sustentabilidade e excelência em gestão; o processo de mentoria, que vai apoiar às organizações a impulsionarem e escalarem a atuação dos seus bazares; e o acompanhamento e monitoramento, que dará suporte durante a fase de implementação dos planos de ação e terá assessoria técnica.

Além de participar do Programa de Aceleração de Bazares Sociais, cada organização selecionada receberá um apoio financeiro no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho de 2024 e podem ser realizadas através do link https://monitorsocial.org.br/instituto-lojas-renner/edital/6-varejo-social-br.

O Instituto Lojas Renner já teve outras duas edições anteriores do edital Varejo Social, uma a nível nacional e outra focada no Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa é colaborar para a ampliação da receita gerada pelos bazares sociais de OSC's com a venda de produtos novos ou usados, a partir da promoção de efetivas melhorias em sua forma de funcionamento, visando, em última instância, contribuir para o desenvolvimento institucional dessas organizações e fortalecer a missão da instituição, ao mesmo tempo em que promove a economia circular.

