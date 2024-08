Instituto Lojas Renner seleciona bazares sociais para programa de aceleração

Iniciativa oferecerá capacitação, mentorias e destinará R$ 120 mil em apoio financeiro a 12 Organizações da Sociedade Civil (OSCs)

PORTO ALEGRE, Brasil, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Lojas Renner, pilar social da Lojas Renner S.A., acaba de anunciar as organizações selecionadas no Edital Varejo Social – Edição RJ/SP. Com mais de 80 OSCs inscritas, a iniciativa selecionou 12, atendendo aos critérios estabelecidos, como a atuação na causa do protagonismo feminino e a existência de bazar social permanente. Confira as escolhidas:

NOME DA OSC CIDADE UF Associação Materna SP São Bernardo do Campo SP Associação Projeto Recomeçando Rio de Janeiro RJ Grupo Anjos da Tia Stellinha Rio de Janeiro RJ SSPCIC – Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição Santa Bárbara D'oeste SP Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi / Ação Social Paulo VI – Centro de Defesa da Vida Duque de Caxias RJ Centro de Reestruturação para Vida - CERVI São Paulo SP INCAvoluntário – Fundação do Câncer Rio de Janeiro RJ Rede Feminina de Combate ao Câncer Santa Bárbara D'oeste Santa Bárbara D'oeste SP Associação Cultural Artemagia Barra Mansa RJ Associação Beneficente Amigos pela Caridade Rio de Janeiro RJ APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste São Paulo SP OCA – Associação de Aldeia de Carapicuíba Carapicuíba SP

Cada entidade selecionada fará parte do Programa de Aceleração de Bazares Sociais de OSC's, com as seguintes etapas de execução: processo formativo, com 22 horas-aula, que irá abordar temas como captação de recursos, vendas, sustentabilidade financeira e excelência; processo de mentoria para impulsionar e escalar a atuação dos bazares; visita técnica em loja da Renner para as participantes conhecerem de perto a gestão do negócio; e acompanhamento e monitoramento, que dará suporte durante a fase de implementação dos planos de ação. As atividades já iniciam em agosto e estão previstas para ocorrer até dezembro, quando acontece o encontro de encerramento. Além disso, cada uma das contempladas receberá um apoio financeiro no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) para ser usado na estruturação dos bazares a partir da execução dos planos de ação.

O Instituto Lojas Renner já teve outras duas edições anteriores do edital Varejo Social, uma a nível nacional e outra no Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa é colaborar com a ampliação da receita gerada pelos bazares sociais com a venda de produtos novos ou usados, a partir da promoção de efetivas melhorias em sua forma de funcionamento, visando contribuir para o desenvolvimento institucional dessas organizações e fortalecer a missão da instituição, ao mesmo tempo em que promove a economia circular.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2482494/Lojas_Renner.jpg

FONTE Instituto Lojas Renner