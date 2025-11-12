Instituto ViaFoto promove vivência gratuita de 'Mindfulness com Fotografia' para pais e filhos

Atividade cria conexões e atenção plena com técnicas de neurociência

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- São Paulo é uma das cidades mais ansiosas do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 30% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade, e um em cada quatro adultos sofre com esgotamento emocional. Entre as crianças, o tempo médio de exposição a telas já ultrapassa 7 horas por dia, segundo pesquisas recentes — o que tem afetado diretamente o sono, a concentração e os vínculos familiares.

Diante desse cenário, o Instituto ViaFoto lança um convite raro: parar por um instante, respirar e observar com calma o que realmente importa. Em meio ao estresse urbano e ao excesso de telas, atividade propõe desacelerar, respirar e transformar o celular em ferramenta de arte. No dia 15 de novembro (sábado), das 15h30 às 17h30, o Instituto ViaFoto promove o curso gratuito "Mindfulness com Fotografia", uma experiência que une arte, neurociência e atenção plena para pais e filhos que desejam resgatar a presença e fortalecer seus laços.

"Vivemos rodeados de estímulos, mas cada vez mais desconectados do que realmente importa. A fotografia pode ser um portal para o agora — um modo de desacelerar a mente e despertar o olhar curioso que a pressa muitas vezes apaga", diz Angélica Consiglio, artista plástica e conselheira do Instituto ViaFoto, que conduzirá a vivência.

Após mais de três décadas de atuação no setor de comunicação do país, Angélica decidiu dedicar-se totalmente à arte como caminho de presença, expressão e bem-estar. Com especialização em neurociência pela Universidade de Wharton (EUA), ela lidera o movimento "Viva com Arte", que convida pessoas e empresas a despertarem sua criatividade, cultivarem atenção plena e transformarem a arte em um caminho de presença e propósito.

Durante o encontro, as famílias aprenderão a transformar o celular em uma ferramenta de arte e presença, redescobrindo pequenos detalhes que passam despercebidos no dia a dia. Com base em técnicas simples da neurociência, a vivência mostra que conhecer o funcionamento da mente e das emoções é o primeiro passo para acalmá-las. Quando entendemos como o cérebro reage ao estresse e à sobrecarga de estímulos, podemos reeducar nossos sentidos, ampliar a atenção e cultivar bem-estar de forma natural.

A fotografia, nesse contexto, torna-se um espelho de autoconhecimento — um caminho sensível e criativo de olhar para fora e, também, para dentro. A neurociência mostra que o cérebro pode ser treinado como um músculo e que, com as práticas certas, é possível acalmar a mente, reduzir o estresse e transformar a arte em exercício de presença. Serão propostas práticas inspiradas no mindfulness, com exercícios de respiração, observação e percepção sensorial. A ideia é trocar o olhar automático por um olhar curioso — e o tempo perdido com distrações digitais por momentos reais de conexão. "Quando a mente desacelera, o olhar muda e a vida se transforma", afirma Angélica.

A atividade é gratuita, exclusiva para quem se inscrever previamente, e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @institutoviafoto — e costumam esgotar rapidamente.

Serviço: Mindfulness com Fotografia no ViaFoto

Data: 15 de novembro (sábado)

Horário: das 15h30 às 17h30

Local: Instituto ViaFoto - Rua Fernão Dias, 640, Largo da Batata. Pinheiros, São Paulo

Metrô: Estação Faria Lima

Estacionamento: Rua Fernão Dias, 495

Sobre o Instituto ViaFoto

O Instituto ViaFoto é a Casa da Fotografia de São Paulo. Idealizado por David Feffer, em colaboração com fotógrafos, curadores e educadores, o Instituto nasce para valorizar a fotografia como arte, linguagem e instrumento de transformação social. Localizado no Largo da Batata, em Pinheiros (SP), é um espaço vivo e democrático que conecta pessoas por meio da imagem.

Como espaço expositivo promove mostras que vão do fotojornalismo à arte contemporânea; e como Centro de Conhecimento oferece cursos, oficinas e experiências que estimulam aprendizado, criatividade e troca.

Com apoio de profissionais experientes, o ViaFoto atua para se consolidar como referência cultural e plataforma de talentos, fortalecendo a fotografia brasileira e ampliando seu alcance internacional. Para saber mais sobre seu trabalho e sobre o propósito de encantar pelo olhar e inspirar novas formas de ver o mundo acesse www.institutoviafoto.com.br e @institutoviafoto nas redes sociais.

