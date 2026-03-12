Instructure, criadora do Canvas, lança na América Latina o "IgniteAI Agent": o agente de IA a serviço dos professores

A Instructure, empresa por trás do Canvas LMS (Ambiente Virtual de Aprendizagem), escolhe a América Latina como uma das primeiras regiões para implementar seu novo agente de IA para educação.



O novo agente não apenas automatiza tarefas dentro do Canvas, mas também foi projetado para trabalhar em conjunto com as tecnologias de parceiros que as instituições já utilizam.



A ferramenta permite que instituições educacionais automatizem fluxos de trabalho complexos, liberando os professores de tarefas repetitivas para que possam se concentrar no ensino.

SÃO PAULO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Instructure, empresa responsável pelo ecossistema de aprendizagem líder e criadora do Canvas LMS, anunciou hoje o lançamento do IgniteAI Agent. Trata-se de um agente de IA para educação, impulsionado pela Amazon Web Services (AWS), que oferece recursos seguros e transparentes de automação de fluxos de trabalho e ajuda as instituições a gerir a transição para a chamada IA agentiva. Disponível inicialmente nos Estados Unidos e na América Latina, o agente coordena tarefas que consomem tempo e agregam pouco valor educacional, devolvendo tempo aos docentes e ampliando o potencial humano. Para saber mais sobre o IgniteAI Agent, visite o site da Instructure. Para consultar os termos aplicáveis, visite também o site do Suplemento de Inteligência Artificial.

Além da geração de conteúdo: a IA que "faz" coisas

Diferentemente de chatbots tradicionais que apenas geram texto, o IgniteAI Agent tem a capacidade de orquestrar fluxos de trabalho completos. Isso permite que a tecnologia assuma tarefas de baixo valor educacional, mas que demandam muito tempo.

Com um único comando (prompt), os educadores agora podem iniciar e coordenar ações como:

Criar e organizar módulos completos de cursos.



Ajustar simultaneamente todas as datas de entrega de um semestre.



Buscar conteúdos complementares alinhados aos materiais do curso.



Automatizar a revisão de discussões e a geração de rubricas de avaliação.

"Não basta automatizar tarefas. À medida que a IA assume responsabilidades maiores, precisamos incorporar qualidade, rigor e mecanismos de verificação na forma como os resultados educacionais são definidos e avaliados", afirmou Shiren Vijiasingam, Diretor de Produto da Instructure. "O IgniteAI Agent foi projetado para ser essa camada de garantia assegurando que, ao escalar a eficiência, também elevemos a integridade do processo de aprendizagem, mantendo o professor no centro. Trata-se de uma tecnologia baseada em agentes, criada para a educação de forma responsável, transparente e em colaboração com nossos clientes."

Projetado como um agente aberto e extensível para a educação, o IgniteAI Agent foi desenvolvido para operar não apenas nos produtos da Instructure, mas também em conjunto com tecnologias de parceiros confiáveis que universidades e faculdades já utilizam. A Instructure está colaborando ativamente com parceiros de todo o ecossistema edtech para permitir que o Agente integre, de forma segura, as capacidades desses parceiros diretamente ao fluxo de trabalho dos professores, permitindo que utilizem essas funcionalidades com mais frequência e com menos fricção.

"Para nós, o poder do IgniteAI e do Agente não é teórico", afirmou Brandon Mitchell, Diretor de Design e Tecnologia Instrucional do Hinds Community College, nos Estados Unidos. "Estamos usando a ferramenta agora mesmo para construir módulos, projetar páginas, melhorar a acessibilidade e acelerar a criação de conteúdo. Estamos entusiasmados para continuar testando e descobrindo novas possibilidades, porque o potencial é enorme."

Privacidade e a tabela com "Informações Nutricionais" da IA

Em um contexto em que a privacidade dos dados dos estudantes é uma preocupação crescente na América Latina, a Instructure implementou um modelo de "confiança por design". O Agente opera em uma arquitetura de circuito fechado, garantindo que os dados das instituições não sejam utilizados para treinar modelos externos.

Além disso, a empresa apresenta o conceito de "AI Nutrition Facts" (Informações Nutricionais de IA), que oferece total transparência sobre os modelos utilizados e as proteções de privacidade aplicadas. As instituições têm controle total para ativar essas funcionalidades em nível de curso ou departamento, garantindo que o uso da IA seja sempre uma decisão institucional — e não uma imposição tecnológica.

Disponibilidade e acesso

Para facilitar a adoção e permitir que as instituições experimentem essa tecnologia sem barreiras de entrada, o IgniteAI Agent estará disponível sem custo para clientes do Canvas na América Latina até 30 de setembro de 2026.

Administradores e professores do Canvas podem habilitar o Agente diretamente nas opções de funcionalidades da plataforma. Para saber mais sobre o IgniteAI Agent e trocar ideias com mais de dois milhões de educadores em todo o mundo, visite a comunidade online da Instructure.

Sobre a Instructure

A Instructure está moldando o futuro da aprendizagem ao oferecer um ecossistema projetado para antecipar qualquer mudança, ajudando os alunos a prosperar no cenário de amanhã. Nossa visão é impulsionar um futuro em que a tecnologia educacional amplifique o potencial humano de forma contínua, permitindo que as pessoas prosperem em um mundo em constante transformação. O ecossistema da Instructure apoia educadores, instituições e alunos em todos os níveis de ensino — da educação básica ao ensino superior e ao ambiente de trabalho —, aprimorando a experiência de aprendizagem em cada etapa, idade e transição essencial. Mais informações sobre o IgniteAI Agent, o agente de IA da Instructure, pelo www.instructure.com/pt-br

Contacto

Ana Calabrese

Communications Manager

Instructure

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FONTE Instructure