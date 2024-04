Insurtech focada no relacionamento entre cliente e marca é um dos destaques do Showcase do Web Summit Rio

SÃO PAULO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A capital fluminense será palco mais uma vez do Web Summit Rio, considerado um dos maiores eventos da América Latina na área da tecnologia e inovação. Até o dia 18 de abril, serão debatidos temas de relevância global como NFTs, criptografia, DeFi, metaverso, auto tecnologia e robótica.

Durante o evento acontecerá também o Startup Showcase, que reunirá as 125 startups selecionadas pela organização do encontro para subirem ao palco e apresentarem seu modelo de negócio promissor aos participantes, investidores e membros da mídia internacional. Entre elas estará a Zentek, a primeira insurtech brasileira focada em estreitar a relação entre o cliente e a marca por meio de tecnologia, assistências e seguros inteligentes.

Fundada em 2021 por Ailton Cardozo (CEO), Rosana Ferreira (CMO) e Ricardo Novello (Head de Vendas), a empresa ajuda fintechs, seguradoras e provedores de serviço de internet (ISPs) a impulsionar a retenção e monetização de sua base de clientes. Para isso, oferece soluções que combinam tecnologia, assistências e seguros com o objetivo de proporcionar maior valor e satisfação aos consumidores.

"O Web Summit é uma excelente oportunidade para todas as startups que visam crescimento e reconhecimento internacional porque oferece uma exposição direta com o investidor global, a possibilidade de cobertura internacional pela mídia, e permite networking com líderes da indústria local e de outros países. Além disso, temos a oportunidade de mapear tendências emergentes, receber feedbacks valiosos e se apresentar em alguns espaços, o que é superimportante como estratégia de crescimento e aceleração", destacou Ailton.

A apresentação da Zentek no Showcase está agendada para o próximo dia 18 de abril, às 15h, no stage 5. Quem for ao evento poderá visitar o estande da companhia (A525), que estará disponível para visitantes nessa mesma data.

Vale lembrar que atualmente a empresa oferece soluções em quatro áreas diferentes: Proteção digital (proteção de identidade e ameaças digitais); Casa (Home Office, Casa Conectada e Help Senior); Entretenimento (assistência gamer) e Bem-estar e Saúde (cartão bem-estar e saúde com vários serviços agregados).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390024/Ailton_Cardozo__CEO_da_Zentek_4b.jpg

FONTE Zentek