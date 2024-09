Insurtech global BOXX Insurance contrata executivo da Beazley Digital para impulsionar a expansão nos EUA e anuncia nova liderança na América Latina

A especialista cibernética BOXX nomeia Christyn Yoast como a nova presidente nos EUA e Hilario Itriago como presidente para a América Latina.

MIAMI, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A BOXX Insurance, uma das principais Insurtechs cibernéticas globais, tem o prazer de anunciar duas nomeações cruciais de liderança. Christyn Yoast foi nomeada presidente da BOXX USA, e Hilario Itriago, ex-líder da BOXX USA, assumirá agora a recém-criada função de presidente para a América Latina.

Yoast ingressa na BOXX vinda da Beazley USA, onde foi diretora de distribuição e subscrição da América do Norte, além de liderar sua estratégia Global de API. Anteriormente, ocupou cargos na Amwins e na AIG; e supervisionará o crescimento contínuo e a direção estratégica da BOXX nos EUA. Sua vasta experiência em seguros será fundamental para o avanço da presença da BOXX nos EUA.

"A equipe da BOXX compartilha um propósito e uma missão excepcionais. Em consequência disso, eles já garantiram algumas grandes parcerias, o que demonstra a inovação que estão introduzindo no mercado cibernético dos EUA. Estou animada com essa oportunidade e com a possibilidade de liderar a BOXX USA em sua próxima fase de crescimento", comentou Yoast.

Itriago foi fundamental para a entrada da BOXX no mercado dos EUA e agora liderará a expansão da empresa na América Latina. Itriago é muito respeitado na comunidade de seguros da LATAM e é o atual presidente da Insurtech, uma aceleradora da LATAM Insurtech. Ele também foi o ex-CEO da RSA Latin America, que esteve presente em seis países da região.

"Milhões de consumidores na América Latina agora desfrutam dos benefícios de estar online e isso está despertando a necessidade de produtos como os da BOXX, que ajudam os consumidores e as empresas a se manterem à frente das ameaças digitais", disse Itriago.

Destacando a importância dessas contratações, Vishal Kundi, CEO e co-fundador da BOXX Insurance, declarou: "Estamos entusiasmados em receber Christyn em nossa equipe de liderança. Sua impressionante experiência e histórico de obter resultados excepcionais fazem dela a pessoa perfeita para liderar o crescimento e a inovação contínuos da BOXX nos EUA."

Kundi enfatizou ainda mais a importância estratégica da nova função de Itriago: "Como pretendemos levar adiante nossa missão de criar um mundo digitalmente mais seguro, a América Latina é um próximo passo natural. A experiência de Hilario nos EUA e as profundas conexões dentro do mercado de seguros da LATAM serão inestimáveis para alcançar isso."

