Integração da Natura e da Avon na América Latina gera rentabilidade saudável no primeiro trimestre

Onda 2 e sólido desempenho da marca Natura no Brasil puxam aumento da rentabilidade na comparação anual; margem EBITDA ajustado sobe 110 pontos-base no período

SÃO PAULO, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 (1T-24) de Natura &Co (B3:NTCO3), divulgados hoje, apresentam aumento da rentabilidade impulsionado pelos sólidos resultados da Natura &Co América Latina, que se beneficiou da integração da Natura e da Avon na região (projeto denominado "Onda 2"), aliada a um mix mais diversificado tanto de países como de marcas. Esse resultado mais que compensa a contração de margem na Avon International em meio à desalavancagem das vendas. A receita líquida consolidada de Natura &Co foi de R$ 6,1 bilhões no 1T-24, aumento de 1,1% em relação ao 1T-23 em moeda constante (CC) e queda de 5,7% na comparação anual (A/A) em reais (R$).

Na Natura &Co América Latina, as receitas do 1T-24 cresceram 3,1% em relação ao ano anterior em CC. A Natura Brasil foi novamente destaque, reportando um aumento de 11,3% A/A nas receitas do trimestre e atestando a dinâmica de aceleração, mesmo com a forte base de comparação do 1T-23, quando a marca havia alcançado taxa de crescimento de 25% A/A na região. Esse desempenho também inclui as vendas no varejo, que apresentaram expansão robusta no país, impulsionadas por sólidas vendas mesmas-lojas e um ritmo acelerado de abertura de lojas. A marca abriu 132 novas lojas nos últimos doze meses (13 próprias e 113 franqueadas), atingindo uma rede total de 896 lojas (115 próprias e 781 franqueadas). Os resultados também foram positivamente impactados pelo bem-sucedido lançamento da campanha de vendas de fragrâncias "Perfumada", que contribuiu para a maior diversificação do mix de produtos.

Esse sólido resultado na Natura Brasil foi compensado pela Avon Latam, cujas receitas seguem caindo. No Brasil, as receitas da Avon caíram 11,3% A/A, enquanto na América Latina Hispânica a queda foi de 11,8%, ambas explicadas principalmente pelos impactos nas regiões onde a Onda 2 já foi implementada, incluindo um número menor de representantes na base. Vale destacar que a Avon Brasil já sinalizou tendências de melhora do faturamento ao longo desse primeiro trimestre.

A Avon International por sua vez teve um início de ano mais lento em termos de receita, com diminuição de 4,7% no 1T-24 em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do declínio na receita, atribuída principalmente aos desafios no canal de vendas diretas, a Avon mostrou resiliência em outras áreas. Os esforços para fortalecer a margem bruta e simplificar as operações levaram a apenas uma pequena queda da margem EBITDA ajustado, de -60 pontos-base em relação ao 1T-23 (ex-TBS) apesar da desalavancagem de vendas. A empresa também está explorando ativamente oportunidades em outros canais de distribuição, incluindo redes varejistas. Os produtos Avon já estão sendo vendidos nas lojas da rede Superdrug no Reino Unido, nas lojas Naima na Itália e por meio de lojas franqueadas das próprias representantes na Turquia.

O aumento na rentabilidade consolidada se explica principalmente pela expansão da margem bruta, que atingiu 65,2% no 1T-24, aumento de 90 pontos-base em relação ao 1T-23, impulsionado pela forte expansão da margem bruta da Latam (+170 pontos-base). O EBITDA ajustado atingiu R$ 683 milhões, e a margem EBITDA ajustada subiu 110 pontos-base em relação ao ano anterior.

A Natura &Co reportou prejuízo líquido de R$ 935 milhões no 1T-24, comparado ao prejuízo líquido de R$ 652 milhões registrado no 1T-23, impactado por operações descontinuadas, impostos mais altos em função do mix de países, perdas cambiais e impactos contábeis da hiperinflação. O Lucro Líquido Underlying, que é o lucro líquido excluindo os custos de transformação, reestruturação, operações descontinuadas e efeitos do Purchase Price Allocation (PPA) foi de R$ 116 milhões (contra um prejuízo de R$ 373 milhões no 1T-23 ou de R$ 260 milhões excluindo TBS e a Aesop). Ao excluirmos ainda o valor não-recorrente de R$ 137 milhões relativo a perdas envolvendo transferência de caixa da Argentina, o Lucro Líquido Underlying seria positivo em R$ 21 milhões no trimestre.

Fabio Barbosa, CEO do Grupo Natura &Co, comentou: "Os resultados recorrentes positivos obtidos no primeiro trimestre do ano são animadores, mostrando expansão de 110 bps na margem EBITDA Ajustado na comparação anual, impulsionada pelos sólidos resultados da Natura &Co América Latina, que está se beneficiando da integração das marcas Natura e da Avon na região ("Onda 2"), aliada a um mix mais diversificado de países e marcas. Esse resultado mais do que compensou a contração de margens da Avon International em meio ao processo de desalavancagem das vendas. Do ponto de vista de conversão de caixa, o consumo de caixa sazonal também melhorou na comparação anual, somando R$ -1,0 bilhão em comparação com o pro-forma (excluindo pagamento não recorrente de impostos das operações descontinuadas) de R$ -1,4 bilhão no mesmo período do ano passado ou R$ -1,8 bilhão reportado no 1T-23

A implementação da Onda 2 é um passo fundamental no nosso processo de transformação e, embora estejamos enfrentando desafios esperados e inesperados em sua implementação, seguimos enxergando melhorias sustentáveis nas principais métricas operacionais, como produtividade, vendas cruzadas e um melhor mix de portfólio, resultando em melhoria da margem bruta em todos os países onde ela já foi implementada. No Brasil, a Avon ainda enfrenta dificuldades que impactaram a receita do trimestre, mas já se percebe uma tendência de melhora quando olhamos o mês a mês, e nossa expectativa é que a receita da Avon se estabilize ao longo do segundo semestre do ano. Também pudemos observar uma expansão significativa das margens no Peru e na Colômbia, à medida que os efeitos da Onda 2 comecem a efetivamente impactar o resultado, ao mesmo tempo em que os investimentos em canais e outros itens não-recorrentes comecem a desaparecer.

Como era de se esperar, a iniciativa de integração das marcas está gerando economias tanto nas despesas gerais e administrativas e como nas despesas com vendas, embora esses ganhos estejam sendo parcialmente mitigados por maiores investimentos em marketing e outras iniciativas voltadas para a melhoria dos níveis de serviço. Esse sólido início de ano nos deixa confiantes de que as iniciativas que estamos implementando estão começando a produzir os resultados esperados, e estamos extremamente confiantes com o potencial da integração das duas marcas na América Latina.

A Avon International teve mais um início de ano mais lento, após um 4T-23 com sólido desempenho da rentabilidade. A nova diretoria, que assumiu em janeiro, está trabalhando para simplificar o mercado, concentrando-se em países-chave e aprimorando o portfólio com uma melhor execução promocional. Acreditamos que essas medidas são essenciais para estabilizar as receitas e nos colocar no caminho certo para a melhora da rentabilidade.

Também continuamos a estudar uma possível separação de Avon e Natura, conforme anunciamos em fevereiro, em linha com o objetivo de simplificar nossa estrutura corporativa e dar mais autonomia às unidades de negócios. Manteremos o mercado informado assim que tivermos novidades sobre esse assunto.

Por fim, ressalto que nossos corações estão com todos os afetados pelas enchentes devastadoras na região do Rio Grande do Sul. Estamos monitorando bem de perto a situação e estendendo nosso apoio à nossa ampla rede de quase 100 mil pessoas que vivem na área, incluindo Consultoras de Beleza, colaboradores e parceiros. Por meio de telemedicina e do nosso Centro Social, estamos fornecendo apoio médico, social e psicológico essencial.

Além disso, a Natura &Co América Latina preparou medidas que incluem reposição de estoques, perdão de dívidas, prorrogação de pagamentos e apoio para reconstrução de lojas e pontos de vendas de nossas consultoras e franqueados. Designamos ainda dois de nossos espaços como centros de coleta de doações para várias empresas, visando facilitar a logística. Nossas doações já ultrapassam o valor de R$ 10 milhões, incluindo itens de higiene pessoal, água potável e transporte.

Com o objetivo de engajar nossa rede para continuar apoiando os mais afetados, lançamos ainda uma iniciativa de equiparação de fundos para ajudar as consultoras mais afetadas pelas enchentes a reconstruir suas casas. Para cada R$ 1 doado, a Natura se compromete a doar mais R$ 1. Esperamos chegar a R$ 1 milhão de reais até o dia 30 de maio".

