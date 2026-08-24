Inteligência Artificial avança na climatização residencial com foco em bem-estar

Conceito de Duplo Conforto da Midea combina controle de temperatura e umidade com uso da tecnologia para criar ambientes mais agradáveis e adaptados às preferências do usuário

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial tem ganhado espaço em diferentes aspectos da rotina doméstica, deixando de ser uma tecnologia distante para atuar em necessidades concretas do dia a dia. Segundo a Verified Market Research, o mercado global de casas inteligentes deve crescer a uma taxa composta anual de 23,60%, alcançando US$ 1,048 trilhão até 2031, impulsionado pela demanda por conveniência e eficiência energética. Na climatização, uma das aplicações práticas está no controle mais preciso do ambiente, combinando temperatura, umidade e qualidade do ar de forma automatizada.

É a partir dessa visão que a Midea, líder global em eletrodomésticos, apresenta o conceito de Duplo Conforto, que combina conforto térmico e equilíbrio da umidade para criar ambientes mais agradáveis de forma integrada. Na prática, a proposta conecta o ar-condicionado Midea AI ECOMASTER ao Umidificador Master Connect 6L por meio do aplicativo SmartHome, permitindo que os equipamentos atuem de forma coordenada a partir das condições do ambiente e dos parâmetros definidos pelo usuário.

A funcionalidade responde a uma demanda comum em ambientes internos, especialmente em períodos secos ou em locais onde o ar-condicionado permanece ligado por longos intervalos. Nessas situações, o controle simultâneo de temperatura e umidade pode contribuir para uma sensação de bem-estar mais equilibrada, principalmente durante o sono, o trabalho em casa ou a permanência prolongada em ambientes fechados.

"A casa inteligente tem evoluído cada vez mais para um modelo em que a tecnologia deixa de apenas responder a comandos e passa a apoiar a gestão do ambiente de forma mais ativa e adaptada às necessidades do usuário. Mais do que adicionar novas funções aos equipamentos, a inteligência artificial precisa atuar para reduzir decisões repetitivas, melhorar o uso dos recursos e tornar o cuidado com a casa mais intuitivo", afirma Simone Camargo, Diretora de Marketing da Midea Carrier.

Na prática, o consumidor configura no aplicativo a temperatura e o nível de umidade desejados. Quando o sistema identifica que a umidade do ambiente está abaixo do nível programado, o ar-condicionado aciona automaticamente o umidificador. Ao atingir o patamar definido, o umidificador é desligado também de forma automática.

Além da automação, a eficiência energética é um dos pontos centrais da aplicação da inteligência artificial na climatização. O AI ECOMASTER utiliza tecnologia inverter de alta performance e IA embarcada para ajustar automaticamente o funcionamento do aparelho. O modelo é 27% mais econômico que outros equipamentos inverter Classe A e pode garantir até 30% de economia de energia extra em qualquer temperatura escolhida quando a função AI Ecomaster está ativada.

O funcionamento se baseia em um algoritmo de aprendizado que considera o padrão de uso do consumidor e as variações de temperatura. A partir dessas informações, a tecnologia antecipa mudanças nas condições do ambiente e define, de forma proativa, a estratégia de operação do aparelho a cada 30 segundos, com o objetivo de manter o conforto térmico com menor desperdício de energia.

Já o Umidificador Master Connect 6L complementa a gestão do ambiente com recursos voltados ao uso cotidiano, como controle pelo aplicativo SmartHome, função timer, notificações quando o ar estiver seco, cromoterapia e aromaterapia. O modelo também pode ser acionado por comando de voz, com compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa e Google Home.

"A percepção de conforto dentro de casa mudou. Hoje, não basta pensar apenas em deixar o ambiente mais frio ou mais quente, mas em criar condições que façam sentido para diferentes momentos da rotina. É esse olhar mais amplo para o bem-estar que queremos estimular, com soluções completas, conectadas, e com utilidade real para o consumidor", conclui Simone.

Sobre a Midea Carrier

A Midea Carrier é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado – Willis Carrier. Em 2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Midea, Carrier, Springer, Toshiba e Comfee que oferecem um amplo portfólio de produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores brasileiros.

A empresa conta com um centro de engenharia e pesquisa, responsável pelo lançamento de novas tecnologias que tornam seus produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e sustentáveis. As fábricas da Midea Carrier no Brasil possuem métodos de produção sustentáveis que garantem o compromisso da empresa com a gestão responsável do negócio.

FONTE Midea Carrier