Inteligência Artificial impulsiona criatividade e personalização em campanhas de marketing, revela Salesforce

9ª edição do estudo State of Marketing aponta que um banco de dados robusto é essencial na coleta e uso de informações mais precisas para a criação de estratégias de comunicação

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A 9ª edição da pesquisa State of Marketing da Salesforce, realizada com mais de 4.800 líderes de marketing de 29 países – do Brasil participaram 250 executivos –, revela como o setor avalia e está implementando o uso de Inteligência Artificial (IA) em suas campanhas, principalmente nas estratégias de captura, manutenção e uso de banco de dados.

De acordo com o estudo, profissionais de marketing em todo o mundo estão priorizando o uso da IA para criar, em um mercado altamente competitivo, campanhas publicitárias mais eficazes e personalizadas. Tanto a IA generativa como a preditiva estão sendo utilizadas para aumentar a eficiência e escala da personalização na jornada do cliente.

Entre as prioridades e os desafios estão: implementação ou aproveitamento da IA, melhoria do uso de ferramentas e tecnologias e maior retorno sobre investimento (ROI) por meio de estratégias de marketing. Para o Brasil, o relatório destaca três principais desafios: criação de uma jornada do cliente mais coesa, implementação ou melhor aproveitamento da IA e a importância do envolvimento em tempo real com o cliente.

"Relacionamento é um conjunto de momentos, e são os dados que registram esses momentos. As pessoas querem ser tratadas como pessoas, e para isso, é essencial ter acesso aos dados para entender o contexto do que foi vivido, e poder dizer ou oferecer o que vai ser relevante. As empresas têm acesso aos mesmos modelos de IA, o diferencial vai estar em quem tem acesso aos melhores dados, para transformá-los em experiências relevantes", sinaliza Fernanda Belfort, diretora sênior de soluções para Marketing na Salesforce.

Os profissionais de marketing no país destacaram a importância de construir e manter a confiança, além de unificar as fontes de dados, para criar experiências personalizadas ao longo da jornada do cliente. No entanto, apenas 36% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com a capacidade de unificar dados, enquanto 63% disseram ter acesso às informações em tempo real para executar suas campanhas. A pesquisa também revelou que 60% dos profissionais de marketing no Brasil precisam de ajuda do departamento de TI para realizar seus projetos. Em relação aos canais utilizados para a coleta de dados, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) foi apontado como o mais assertivo. Além disso, os profissionais estão utilizando a IA para automatizar interações com os clientes, obter análises de desempenho e gerar conteúdo.

Confiabilidade

O relatório destaca ainda que os profissionais de marketing estão buscando maior confiança no uso da IA em suas campanhas, com o uso de bancos de dados mais confiáveis. Além disso, eles têm ampliado a segmentação do público com base em preferências individuais e histórico de interações pelos canais de relacionamento - no Brasil, os profissionais personalizam, em média, seis canais de relacionamento com o cliente. Mas, apesar do crescente acesso aos dados, um dos desafios enfrentados é como usar essas informações de forma estratégica e a longo prazo. Do ponto de vista dos negócios, no entanto, 96% afirmam ter uma visão clara do impacto do marketing nas receitas e 43% dos profissionais de marketing mensuram ativamente o valor que o cliente gera em sua jornada com as empresas.

Relacionamento

Segundo o estudo da Salesforce, programas de relacionamento personalizados dependem de ações de marketing baseadas em estratégias que contribuam para relacionamentos mais profundos (Account Based Marketing - ABM), a fim de gerar uma experiência cada vez mais customizada ao longo da jornada do cliente. No entanto, a pesquisa também aponta que é comum encontrar canais de informação não integrados. No caso dos programas de fidelidade, apenas 52% dos profissionais de marketing no Brasil afirmaram que os dados coletados por esse canal estão integrados aos pontos de contato com o cliente, e 44% declararam que as funcionalidades desses programas estão acessíveis em todos os pontos de contato. A integração de canais de informação é fundamental para o sucesso de programas de relacionamento personalizados, mas ainda há muito trabalho a ser feito nesse sentido.

De acordo com Fernanda, estamos vivendo uma nova era de IA, uma verdadeira "corrida do ouro generativa", e os profissionais de marketing estão liderando esse processo ao adotar os avanços tecnológicos para se conectarem melhor com clientes e prospects. "Uma base sólida de dados será fundamental para o sucesso da IA, à medida que os profissionais de marketing trabalham para reunir e unificar as informações dos clientes para ativação em tempo real. A IA está transformando a maneira como as empresas fazem negócios e os profissionais de marketing estão na vanguarda dessa revolução tecnológica", afirma.

Metodologia

A pesquisa State of Marketing foi conduzida pela Salesforce de forma anônima com mais de 4.800 profissionais de marketing entre 5 de fevereiro e 12 de março de 2024. Os entrevistados vieram de 29 países, sendo 250 brasileiros.

Sobre a Salesforce

Salesforce é o CRM de IA nº 1, capacitando as empresas a se conectarem com seus clientes de uma maneira totalmente nova por meio do poder de CRM + IA + Dados + Confiança em uma plataforma unificada: Einstein 1. Para obter mais informações, visite o website da Salesforce .

