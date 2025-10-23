Inter celebra 'mãos de vaca' com promoção que distribui prêmios de mais de 1 milhão de pontos Loop

Criada pela Talent, a campanha "Clube dos Mãos de Vaca" valoriza o hábito de gastar de forma inteligente, e convida clientes a compartilharem suas histórias e concorrer a prêmios.

BELO HORIZONTE, Brasil, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Inter lançou a promoção "Clube dos Mãos de Vaca", que vai premiar quatro clientes com mais de 1 milhão de pontos Loop, que podem ser convertidos em investimentos no Meu Porquinho, pagamento de fatura, dólar e mais. Para concorrer, é necessário publicar um conteúdo que represente uma atitude "mão de vaca" no Forum, rede social integrada ao Super App, e também em redes sociais abertas, como Instagram, Facebook, TikTok, X ou YouTube, marcando @interbr e usando a hashtag #ClubedosMaosdeVaca.

As inscrições vão até 31 de outubro de 2025. Após publicar, o participante deve cadastrar os links dos posts no site www.clubedosmaosdevaca.com.br, onde também está disponível o regulamento. Cada inscrição validada gera um número da sorte, sendo permitidas até cinco inscrições por participante. As duas primeiras pessoas ganhadoras já foram sorteadas. Restam outros dois vencedores.

A ação é uma nova fase da campanha Tem Inter Pra Isso e surge em um contexto real: 33% dos brasileiros conseguiram economizar em 2024, o maior índice já registrado pela Anbima, refletindo o crescimento do perfil de poupador consciente. Só em 2025, em menos de três meses do lançamento do Meu Porquinho, foram criados mais de 1 milhão de objetivos, reforçando o cuidado com o planejamento financeiro. Clientes Inter também economizaram cerca de R$ 50 milhões no Duo Gourmet e receberam R$ 254 milhões em pontos Loop, convertidos em dinheiro de volta, investimentos, milhas e dólares.

"Com a iniciativa, celebramos quem transforma economia em estratégia, pessoas que fazem escolhas conscientes para alcançar seus objetivos. Ser 'mão de vaca' é saber usar cada centavo com propósito, e essa inteligência está no coração das nossas soluções", afirma Andrea Nocciolini, diretora de Branding do Inter.

Prudêncio, personagem central do filme publicitário, representa a inteligência financeira dos "mãos de vaca" e sempre busca formas de economizar, como levar pipoca de casa para o cinema. Ao conhecer o Super App do Inter, ele descobre que poderá usar o cashback de compras já feitas para pagar diversos gastos.

O filme foi lançado no Forum, redes sociais e TV. Confira o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=jwhE6n7tiKY

