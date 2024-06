Inverno: cuidar da saúde da pele é essencial

Dermatologista detalha os cuidados necessários com as temperaturas mais baixas

SÃO PAULO, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A chegada do inverno traz temperaturas mais frias e a umidade do ar mais baixa, com a sensação de tempo seco. Essas mudanças são sentidas pelo corpo inteiro, em especial, a pele, que tende a ficar mais ressecada, áspera e sensibilizada, devido à desidratação.

"A secura do clima pode trazer a sensação de repuxamento e descamação, sendo visível a perda do viço natural da pele, o que significa que a barreira cutânea, que protege de todos os agentes externos, está comprometida e mais vulnerável", alerta a Dra. Paula Colpas¹, dermatologista e consultora de TheraSkin®.

A médica também avisa para possíveis complicações que podem ocorrer pelo fato de a pele estar fragilizada: "O ressecamento pode evoluir para coceira e irritações. Além disso, a pele fica mais suscetível à entrada de bactérias e fungos, podendo causar infecções cutâneas", explica.

Além da desidratação, a Dra. Paula diz que maus hábitos comuns à estação, como tomar banhos muito quentes, podem afetar a barreira cutânea. "A água muito quente remove a oleosidade natural da pele, diminuindo a barreira lipídica que mantém a umidade, causando ressecamentos e vermelhidão. É recomendado tomar banhos mais mornos e curtos, e trocar o sabonete em barra pelo líquido."

Para evitar que haja desidratação da pele, a dermatologista afirma que é necessário ter bons hábitos na rotina: "Beber bastante água durante o dia é fundamental para o funcionamento do organismo em geral, e, no caso da pele, é essencial para sua renovação celular", conta.

O uso de cremes e loções hidratantes também é fundamental para manter a hidratação. A Dra. Paula diz que "passar hidratante todos os dias, especialmente durante o inverno, fortalece a pele contra ressecamentos e retém sua umidade natural". E aí vai mais uma dica da dermatologista: "de preferência, passe o creme ou loção logo após o banho, pois o vapor ajuda na penetração do hidratante", conta.

Para manter uma rotina de hidratação da pele durante os dias mais frios, a linha Klaviê Clinical® será a melhor opção. Começando pelos cuidados durante o banho com Klaviê Clinical® Sabonete Líquido, que contém agentes limpadores suaves, que higienizam a pele de forma adequada, prevenindo a irritação. Com propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, preserva a hidratação e a proteção natural da pele.

Já Klaviê Clinical® Loção Hidratante foi feita para uso diário, com ação imediata e duradoura. Desenvolvida para peles muito ressecadas, sensíveis e sensibilizadas, tem ação anti-inflamatória que promove o alívio das coceiras e descamações, mantendo o pH fisiológico.

Por fim, O Klaviê Clinical® Creme Hidratante restaura a camada externa da pele com ação imediata e prolongada, mantendo a hidratação por até 24 horas, sendo indicado para peles seca, extrasseca, sensível, sensibilizada e irritada de adultos, crianças e bebês. A aplicação diária gera diversos benefícios, como pele protegida, macia e com alta luminosidade, removendo o incômodo gerado pelo ressecamento.

¹Dra. Paula Tavares Colpas (CRM/SP: 129556 - RQE: 34206), médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Sobre a TheraSkin®: Única farmacêutica brasileira especialista em pele, há 25 anos desenvolvendo e produzindo produtos dermatológicos e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de dermocosméticos. Comprometida em educar e conscientizar as pessoas a cuidarem da saúde da pele com responsabilidade, a indústria é alinhada à comunidade médica do começo ao fim de sua cadeia. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Para conhecer toda a linha de dermocosméticos TheraSkin®, acesse: http://loja.theraskin.com.br .

