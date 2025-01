Investigadora Paranormal viaja para os lugares mais assombrados do mundo e registra videos bizarros de "fantasmas"

Investigações se passam em castelos, prisões, asilos e cemitérios.

RIO DE JANEIRO, 3 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Vega, investigadora paranormal e cantora de rock nascida no Rio de Janeiro, cria o show "Travel for Ghosts", que se traduz "Viagem por Fantasmas", onde ela viaja para lugares supostamente "assombrados" no mundo em busca de evidências da existência do sobrenatural.

Vega afirma que vê e ouve fantasmas desde criança, além de ter tido vários sonhos premonitórios, o que despertou o seu interesse pelo sobrenatural desde cedo.

Entre os episódios do seu show, já foram registrados uma sombra escura passando rapidamente em frente às muitas lentes do seu programa, uma luz branca em forma humana em um monastério abandonado, onde há rumores da presença do espírito de uma freira, e uma mancha luminosa semelhante a um rosto que observava a investigadora enquanto ela estava distraída com um dos seus equipamentos.

"Travel for Ghosts" também apresenta vozes que parecem vindas do além, luzes misteriosas e diversos registros de atividades estranhas nos equipamentos utilizados por Vega.

A primeira temporada do show apresenta as viagens ao Reino Unido e está disponível na Amazon Britânica e nos Estados Unidos. O show chegará ao Brasil a partir de fevereiro de 2025, e também estará disponível em vários outros canais de streaming na televisão.

Vega ganhou reconhecimento nas redes sociais e cumprimentos em relação aos seus registros impressionantes, vindos inclusive de sociedades profissionais de investigação paranormal nos Estados Unidos.

Vega promete que haverá uma temporada que cobrirá vários locais no Brasil entre as próximas temporadas do show.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589848/Travel_for_Ghosts.jpg

FONTE Travel for Ghosts