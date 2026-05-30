iQIYI International estreia no Rio2C, apresentando a plataforma de IA Nadou Pro e avanços de localização no Brasil

RIO DE JANEIRO, 30 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A iQIYI International fez sua estreia no Rio2C 2026 durante o evento Brazil • Love Beijing Global Screening and Audiovisual Arts Promotion Event, ocasião em que apresentou a Nadou Pro, plataforma proprietária da iQIYI baseada em inteligência artificial para produção de conteúdo em nível de estúdio profissional, além de seus avanços mais recentes em desenvolvimento internacional e localização no Brasil. O Rio2C é um dos principais eventos da América Latina voltados à criatividade, inovação e indústria audiovisual. O evento Brazil • Love Beijing foi realizado durante o Rio2C, proporcionando uma plataforma de intercâmbio entre o conteúdo asiático e o mercado brasileiro.

Daniel Dias, gerente de país do iQIYI no Brasil, discursa em um palco durante o evento Brazil · Love Beijing Global Screening and Audiovisual Arts Promotion Event no Rio2C 2026 Estande da iQiyi International no evento

A Nadou Pro é a plataforma proprietária da iQIYI para produção de conteúdo em nível de estúdio.

A plataforma reflete o investimento da iQIYI em inovação de conteúdo impulsionada por tecnologia, ajudando criadores e equipes de produção a aumentar a eficiência, apoiar a tomada de decisões criativas e acelerar o desenvolvimento de novos formatos audiovisuais.

Leo Geng, Senior Vice President da iQIYI, afirmou: "A inteligência artificial está se tornando uma ferramenta importante para a indústria audiovisual global. Por meio de plataformas como a Nadou Pro, a iQIYI busca apoiar criadores, melhorar a eficiência da produção e ajudar histórias de alta qualidade a alcançar públicos em diferentes idiomas e culturas."

A iQIYI International também destacou sua estratégia de localização no Brasil, um de seus principais mercados na América Latina. Ao longo do último ano, a empresa continuou aprimorando sua localização em português brasileiro, incluindo conteúdo dublado, legendas, interfaces localizadas e cooperação com parceiros locais.

Daniel Dias, Brazil Country Manager da iQIYI, afirmou: "A chave para desenvolver o mercado brasileiro é compreender os usuários locais, respeitar a cultura local e levar conteúdo asiático de alta qualidade a mais públicos por meio de um ecossistema de parceiros. O Brasil possui uma forte cultura audiovisual, e acreditamos que o entretenimento asiático tem um potencial significativo para se conectar com os espectadores locais."

Durante o evento, a iQIYI International também destacou sua cooperação com a EBC e o lançamento de "To the Wonder" em parceria com a Red TAL, como parte de seus esforços mais amplos para levar conteúdo asiático ao público em toda a América Latina. O lançamento representa mais um passo na estratégia da iQIYI de promover histórias asiáticas premium por meio de parcerias locais, cooperação com emissoras e modelos de distribuição culturalmente adaptados.

Olhando para o futuro, a iQIYI International continuará aprofundando suas operações localizadas no Brasil e na América Latina por meio de conteúdo asiático de alta qualidade, localização em português brasileiro, produção de conteúdo assistida por IA e parcerias com emissoras de TV locais, plataformas de streaming, operadoras de telecomunicações, plataformas digitais e instituições culturais.

Sobre a iQIYI

Fundada na China em 2010 e listada na NASDAQ sob o ticker IQ desde 2018, a iQIYI é uma das principais plataformas de entretenimento online da Ásia e uma das plataformas internacionais de OTT que mais crescem. Por meio da iQIYI International, lançada em 2019, a plataforma está disponível em mais de 190 países e regiões, oferecendo conteúdo asiático premium original e licenciado, incluindo dramas, filmes, programas de variedades, animes, microdramas verticais e conteúdo de dorama.

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FONTE iQIYI International